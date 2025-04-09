https://ria.ru/20250409/ekonomist-2010144288.html

Американские пошлины не смогут изолировать Китай, признали в США

Американские пошлины не смогут изолировать Китай, признали в США - РИА Новости, 09.04.2025

Американские пошлины не смогут изолировать Китай, признали в США

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, не ограничат торговые возможности Китая, поскольку Пекин продолжит активную торговлю с... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T05:09:00+03:00

2025-04-09T05:09:00+03:00

2025-04-09T05:09:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

китай

пекин

дональд трамп

колумбийский университет

введение трампом пошлин на импорт

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ООН, 9 апр – РИА Новости. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, не ограничат торговые возможности Китая, поскольку Пекин продолжит активную торговлю с остальным миром, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Если цель пошлин - в конечном итоге изолировать Китай, они также потерпят неудачу. США не обладают силой, чтобы разорвать торговые отношения Китая с остальным миром, хотя, несомненно, хотели бы этого", – сказал Сакс. Экономист подчеркнул, что торговый дефицит США - это следствие чрезмерных расходов по сравнению с доходами, а не результат несправедливости со стороны других стран. Ранее Белый дом сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.

https://ria.ru/20250408/rossiya-2009916574.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html

сша

китай

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экономика, цены на нефть, сша, китай, пекин, дональд трамп, колумбийский университет, введение трампом пошлин на импорт