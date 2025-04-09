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Американские пошлины не смогут изолировать Китай, признали в США
Американские пошлины не смогут изолировать Китай, признали в США - РИА Новости, 09.04.2025
Американские пошлины не смогут изолировать Китай, признали в США
Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, не ограничат торговые возможности Китая, поскольку Пекин продолжит активную торговлю с... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:09:00+03:00
2025-04-09T05:09:00+03:00
2025-04-09T05:09:00+03:00
экономика
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введение трампом пошлин на импорт
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ООН, 9 апр – РИА Новости. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, не ограничат торговые возможности Китая, поскольку Пекин продолжит активную торговлю с остальным миром, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Если цель пошлин - в конечном итоге изолировать Китай, они также потерпят неудачу. США не обладают силой, чтобы разорвать торговые отношения Китая с остальным миром, хотя, несомненно, хотели бы этого", – сказал Сакс. Экономист подчеркнул, что торговый дефицит США - это следствие чрезмерных расходов по сравнению с доходами, а не результат несправедливости со стороны других стран. Ранее Белый дом сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
https://ria.ru/20250408/rossiya-2009916574.html
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экономика, цены на нефть, сша, китай, пекин, дональд трамп, колумбийский университет, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Цены на нефть, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Колумбийский университет, Введение Трампом пошлин на импорт
Американские пошлины не смогут изолировать Китай, признали в США
Экономист Сакс: пошлины США против Китая не ограничат торговые возможности КНР