https://ria.ru/20250409/ek-2010341444.html

ЕК не будет продлевать торговые льготы для Украины, пишут СМИ

ЕК не будет продлевать торговые льготы для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2025

ЕК не будет продлевать торговые льготы для Украины, пишут СМИ

ЕК не станет продлевать действие торговых льгот, которые позволяют Украине поставлять сельхозпродукцию в ЕС на выгодных условиях, пишет издание Politico со... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-09T20:10:00+03:00

2025-04-09T20:10:00+03:00

2025-04-10T04:20:00+03:00

украина

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ЕК не станет продлевать действие торговых льгот, которые позволяют Украине поставлять сельхозпродукцию в ЕС на выгодных условиях, пишет издание Politico со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Хансена. "Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет (ЕС. — Прим. ред.) ясно дал понять, что продление (торговых льгот. — Прим. ред.) невозможно", — говорится в публикации.По информации издания, ЕК готовит новую систему тарифных квот, отличающуюся от прежних льгот, которые практически ничем не ограничивались. Как отмечается в материале, это станет политически чувствительной перезагрузкой после более чем года массовых протестов фермеров и давления правительств некоторых стран ЕС. В июне 2022-го ЕС на год заморозил пошлины на товары с Украины, чтобы помочь Киеву нарастить объемы экспорта. Это создало проблемы со сбытом продукции для аграриев внутри самого блока. В конце мая 2023-го этот тарифный плану продлили до июня 2024-го. При этом в марте 2023 года Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия попросили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен урегулировать кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Еврокомиссия ввела временные ограничения для устранения логистических проблем, связанных с этими продуктами в приграничных государствах сообщества. Они заработали 2 мая, в июне их действие продлили до 15 сентября.Затем ЕК решила отменить их, но обязала Киев заняться контролем за экспортом, а Братислава, Будапешт и Варшава продлили запрет в одностороннем порядке. В прошлом году по государствам ЕС прошли массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, включая экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, в особенности с Украины. По данным нескольких профсоюзных объединений, работа аграриев практически перестала приносить прибыль из-за политики ЕК и стран объединения.

https://ria.ru/20250407/medvedchuk-2009756475.html

https://ria.ru/20250409/es-2010262544.html

https://ria.ru/20250328/import-2008032087.html

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украина, венгрия, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире, польша