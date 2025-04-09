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ЕК не будет продлевать торговые льготы для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2025
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20:10 09.04.2025 (обновлено: 04:20 10.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ek-2010341444.html
ЕК не будет продлевать торговые льготы для Украины, пишут СМИ
ЕК не будет продлевать торговые льготы для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2025
ЕК не будет продлевать торговые льготы для Украины, пишут СМИ
ЕК не станет продлевать действие торговых льгот, которые позволяют Украине поставлять сельхозпродукцию в ЕС на выгодных условиях, пишет издание Politico со... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-09T20:10:00+03:00
2025-04-10T04:20:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ЕК не станет продлевать действие торговых льгот, которые позволяют Украине поставлять сельхозпродукцию в ЕС на выгодных условиях, пишет издание Politico со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Хансена. "Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет (ЕС. — Прим. ред.) ясно дал понять, что продление (торговых льгот. — Прим. ред.) невозможно", — говорится в публикации.По информации издания, ЕК готовит новую систему тарифных квот, отличающуюся от прежних льгот, которые практически ничем не ограничивались. Как отмечается в материале, это станет политически чувствительной перезагрузкой после более чем года массовых протестов фермеров и давления правительств некоторых стран ЕС. В июне 2022-го ЕС на год заморозил пошлины на товары с Украины, чтобы помочь Киеву нарастить объемы экспорта. Это создало проблемы со сбытом продукции для аграриев внутри самого блока. В конце мая 2023-го этот тарифный плану продлили до июня 2024-го. При этом в марте 2023 года Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия попросили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен урегулировать кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Еврокомиссия ввела временные ограничения для устранения логистических проблем, связанных с этими продуктами в приграничных государствах сообщества. Они заработали 2 мая, в июне их действие продлили до 15 сентября.Затем ЕК решила отменить их, но обязала Киев заняться контролем за экспортом, а Братислава, Будапешт и Варшава продлили запрет в одностороннем порядке. В прошлом году по государствам ЕС прошли массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, включая экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, в особенности с Украины. По данным нескольких профсоюзных объединений, работа аграриев практически перестала приносить прибыль из-за политики ЕК и стран объединения.
https://ria.ru/20250407/medvedchuk-2009756475.html
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украина, венгрия, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире, польша
Украина, Венгрия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Польша
ЕК не будет продлевать торговые льготы для Украины, пишут СМИ

Politico: ЕК не будет продлевать торговые льготы для сельхозпродукции с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ЕК не станет продлевать действие торговых льгот, которые позволяют Украине поставлять сельхозпродукцию в ЕС на выгодных условиях, пишет издание Politico со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Хансена.
"Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет (ЕС. — Прим. ред.) ясно дал понять, что продление (торговых льгот. — Прим. ред.) невозможно", — говорится в публикации.
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По информации издания, ЕК готовит новую систему тарифных квот, отличающуюся от прежних льгот, которые практически ничем не ограничивались.
Как отмечается в материале, это станет политически чувствительной перезагрузкой после более чем года массовых протестов фермеров и давления правительств некоторых стран ЕС.
В июне 2022-го ЕС на год заморозил пошлины на товары с Украины, чтобы помочь Киеву нарастить объемы экспорта. Это создало проблемы со сбытом продукции для аграриев внутри самого блока. В конце мая 2023-го этот тарифный плану продлили до июня 2024-го.
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При этом в марте 2023 года Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия попросили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен урегулировать кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Еврокомиссия ввела временные ограничения для устранения логистических проблем, связанных с этими продуктами в приграничных государствах сообщества. Они заработали 2 мая, в июне их действие продлили до 15 сентября.
Затем ЕК решила отменить их, но обязала Киев заняться контролем за экспортом, а Братислава, Будапешт и Варшава продлили запрет в одностороннем порядке.
В прошлом году по государствам ЕС прошли массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, включая экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, в особенности с Украины. По данным нескольких профсоюзных объединений, работа аграриев практически перестала приносить прибыль из-за политики ЕК и стран объединения.
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