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"Заплатит всем": на Украине предупредили об исчезновении страны с карты - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:55 09.04.2025 (обновлено: 04:48 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/dubinskiy-2010133039.html
"Заплатит всем": на Украине предупредили об исчезновении страны с карты
"Заплатит всем": на Украине предупредили об исчезновении страны с карты - РИА Новости, 09.04.2025
"Заплатит всем": на Украине предупредили об исчезновении страны с карты
Украина загнана в угол и будет вынуждена либо платить всем сразу, либо исчезнуть с карты, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T00:55:00+03:00
2025-04-09T04:48:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
александр дубинский
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. Украина загнана в угол и будет вынуждена либо платить всем сразу, либо исчезнуть с карты, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Украина сегодня загнана в угол, и стоит перед безальтернативным выбором: заплатить контрибуции американцам за помощь, и заплатить контрибуции РФ в размере 20 процентов территории за проигрыш, или исчезнуть с карты &lt;…&gt; Уникальность ситуации, до которой Зеленский довел страну в том, что она заплатит всем. Это одновременно и проигрыш в войне, и доведение страны до банкротства", — написал он.Парламентарий также отметил, что с помощью союзников и главы киевского режима Украина утратила шанс на независимость и субъектность.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран, среди прочего, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.Второго апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по сути и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
https://ria.ru/20250408/zelenskij-2010121374.html
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010085907.html
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в мире, украина, россия, сша, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, США, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
"Заплатит всем": на Украине предупредили об исчезновении страны с карты

Дубинский: Украина либо будет платить всем, либо исчезнет с карты

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. Украина загнана в угол и будет вынуждена либо платить всем сразу, либо исчезнуть с карты, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.
"Украина сегодня загнана в угол, и стоит перед безальтернативным выбором: заплатить контрибуции американцам за помощь, и заплатить контрибуции РФ в размере 20 процентов территории за проигрыш, или исчезнуть с карты <…> Уникальность ситуации, до которой Зеленский довел страну в том, что она заплатит всем. Это одновременно и проигрыш в войне, и доведение страны до банкротства", — написал он.
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Парламентарий также отметил, что с помощью союзников и главы киевского режима Украина утратила шанс на независимость и субъектность.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран, среди прочего, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
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Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
Второго апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по сути и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШААлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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