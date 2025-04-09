https://ria.ru/20250409/dubinskiy-2010133039.html
"Заплатит всем": на Украине предупредили об исчезновении страны с карты
"Заплатит всем": на Украине предупредили об исчезновении страны с карты - РИА Новости, 09.04.2025
"Заплатит всем": на Украине предупредили об исчезновении страны с карты
Украина загнана в угол и будет вынуждена либо платить всем сразу, либо исчезнуть с карты, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T00:55:00+03:00
2025-04-09T00:55:00+03:00
2025-04-09T04:48:00+03:00
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МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. Украина загнана в угол и будет вынуждена либо платить всем сразу, либо исчезнуть с карты, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Украина сегодня загнана в угол, и стоит перед безальтернативным выбором: заплатить контрибуции американцам за помощь, и заплатить контрибуции РФ в размере 20 процентов территории за проигрыш, или исчезнуть с карты <…> Уникальность ситуации, до которой Зеленский довел страну в том, что она заплатит всем. Это одновременно и проигрыш в войне, и доведение страны до банкротства", — написал он.Парламентарий также отметил, что с помощью союзников и главы киевского режима Украина утратила шанс на независимость и субъектность.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран, среди прочего, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.Второго апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по сути и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
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https://ria.ru/20250408/ukraina-2010085907.html
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В мире, Украина, Россия, США, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
"Заплатит всем": на Украине предупредили об исчезновении страны с карты
Дубинский: Украина либо будет платить всем, либо исчезнет с карты