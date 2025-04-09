https://ria.ru/20250409/belgorod-2010177676.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 62 дронами

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 62 дронами - РИА Новости, 09.04.2025

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 62 дронами

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 62 беспилотниками, из них половина была сбита, шесть мирных жителей пострадали,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:33:00+03:00

2025-04-09T10:33:00+03:00

2025-04-09T10:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

валуйки

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 62 беспилотниками, из них половина была сбита, шесть мирных жителей пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 8 апреля. Атакам подвергся 31 населенный пункт в 11 районах области. Было выпущено 9 снарядов. За отчётный период повреждены 10 частных домовладений, магазин, объект связи, трактор и 14 транспортных средств. "В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлки Дальний, Уразово, сёла Герасимовка, Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка и Шелаево атакованы 18 беспилотниками… В Волоконовском районе по селу Тишанка сброшено одно взрывное устройство с беспилотника", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе пять населённых пунктов подверглись обстрелу 5 боеприпасами и атакам 6 беспилотников. В Борисовском районе по селу Берёзовка и хутору Климовое с беспилотников сброшены три взрывных устройства. В Грайворонском округе по четырем населенным пунктам совершены атаки 8 дронов. Над Ивнянским и Прохоровским районами системой ПВО сбиты три беспилотника. В Краснояружском районе четыре поселка подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакам 11 беспилотников. В результате атак дронов в посёлке Красная Яруга были ранены четверо человек. "В Ракитянском районе по сёлам Борисполье и Новозахаровка совершены атаки 2 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Мешковое, Муром и Ржевка совершены атаки 9 беспилотников… Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. На участке автодороги Томаровка — Ракитное пострадал мирный житель", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250409/pvo-2010154846.html

https://ria.ru/20250318/sud-2005709551.html

белгородская область

валуйки

белгородский район

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белгородская область, вячеслав гладков, валуйки, белгородский район