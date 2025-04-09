ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 62 дронами
Гладков: за последние сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 62 дронами
© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 62 беспилотниками, из них половина была сбита, шесть мирных жителей пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 8 апреля. Атакам подвергся 31 населенный пункт в 11 районах области. Было выпущено 9 снарядов. За отчётный период повреждены 10 частных домовладений, магазин, объект связи, трактор и 14 транспортных средств.
Он уточнил, что в Белгородском районе пять населённых пунктов подверглись обстрелу 5 боеприпасами и атакам 6 беспилотников. В Борисовском районе по селу Берёзовка и хутору Климовое с беспилотников сброшены три взрывных устройства. В Грайворонском округе по четырем населенным пунктам совершены атаки 8 дронов. Над Ивнянским и Прохоровским районами системой ПВО сбиты три беспилотника. В Краснояружском районе четыре поселка подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакам 11 беспилотников. В результате атак дронов в посёлке Красная Яруга были ранены четверо человек.
"В Ракитянском районе по сёлам Борисполье и Новозахаровка совершены атаки 2 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Мешковое, Муром и Ржевка совершены атаки 9 беспилотников… Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. На участке автодороги Томаровка — Ракитное пострадал мирный житель", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.