Матери ликвидированного террориста из Дагестана продлили домашний арест
Суд продлил домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чей сын был ликвидирован при теракте в июне прошлого года, продлен еще на месяц по делу о растрате, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
Айшат Омарова была задержана в октябре прошлого года и отправлена под домашний арест. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).
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"Советский районный суд Махачкалы продлил Айшат Омаровой меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 мая 2025 года включительно", – сообщила Мамаева.
По версии следствия, в 2014 году Омарова, будучи заведующей детским садом в селе Сергокала, фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя. Этим она "допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей".
В настоящее время под следствием также находятся ее супруг Магомед Омаров и один из сыновей Адилпаша. Им инкриминируют мошенничество, оба под стражей.
В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из ликвидированных – 31-летний Осман Омаров.
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