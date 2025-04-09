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Матери ликвидированного террориста из Дагестана продлили домашний арест - РИА Новости, 09.04.2025
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03:50 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/arest-2010140646.html
Матери ликвидированного террориста из Дагестана продлили домашний арест
Матери ликвидированного террориста из Дагестана продлили домашний арест - РИА Новости, 09.04.2025
Матери ликвидированного террориста из Дагестана продлили домашний арест
Домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чей сын был ликвидирован при теракте в июне прошлого года, продлен еще на месяц РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:50:00+03:00
2025-04-09T03:50:00+03:00
происшествия
россия
махачкала
сергокалинский район
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МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чей сын был ликвидирован при теракте в июне прошлого года, продлен еще на месяц по делу о растрате, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. Айшат Омарова была задержана в октябре прошлого года и отправлена под домашний арест. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). "Советский районный суд Махачкалы продлил Айшат Омаровой меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 мая 2025 года включительно", – сообщила Мамаева. По версии следствия, в 2014 году Омарова, будучи заведующей детским садом в селе Сергокала, фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя. Этим она "допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей". В настоящее время под следствием также находятся ее супруг Магомед Омаров и один из сыновей Адилпаша. Им инкриминируют мошенничество, оба под стражей. В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из ликвидированных – 31-летний Осман Омаров.
https://ria.ru/20241009/sk-1977280108.html
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россия
махачкала
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происшествия, россия, махачкала, сергокалинский район
Происшествия, Россия, Махачкала, Сергокалинский район
Матери ликвидированного террориста из Дагестана продлили домашний арест

Суд продлил домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чей сын был ликвидирован при теракте в июне прошлого года, продлен еще на месяц по делу о растрате, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
Айшат Омарова была задержана в октябре прошлого года и отправлена под домашний арест. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).
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Жена экс-главы района Дагестана задержана по делу о растрате
9 октября 2024, 19:20
"Советский районный суд Махачкалы продлил Айшат Омаровой меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 мая 2025 года включительно", – сообщила Мамаева.
По версии следствия, в 2014 году Омарова, будучи заведующей детским садом в селе Сергокала, фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя. Этим она "допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей".
В настоящее время под следствием также находятся ее супруг Магомед Омаров и один из сыновей Адилпаша. Им инкриминируют мошенничество, оба под стражей.
В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из ликвидированных – 31-летний Осман Омаров.
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