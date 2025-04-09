Алиев призвал пресечь деятельность нескольких западных организаций
Алиев призвал пресечь деятельность Human Rights Watch и Amnesty International
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 9 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости пресечь деятельность таких западных организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International и Transparency International* (признана нежелательной организацией на территории РФ).
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"*** (признано в РФ СМИ-иноагентом). Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
"Шаги, предпринятые президентом Трампом, весьма многообещающие, но это еще не конец. USAID (Агентство США по международному развитию - ред) – один из гигантов и это полностью коррумпированная организация. Деятельность радиостанций "Свобода" и "Голос Америки"*** приостановлена, но этого недостаточно. Необходимо пресечь деятельность таких институтов, как Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency* (International – ред.), которые служат политической вражде", - сказал Алиев, выступая в Баку на международном форуме на тему "К новому миропорядку".
В начале февраля Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID.
* признана нежелательной организацией на территории РФ
** признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
*** признано в РФ СМИ-иноагентом