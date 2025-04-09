https://ria.ru/20250409/aliev-2010227791.html

Алиев призвал пресечь деятельность нескольких западных организаций

Алиев призвал пресечь деятельность нескольких западных организаций - РИА Новости, 09.04.2025

Алиев призвал пресечь деятельность нескольких западных организаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости пресечь деятельность таких западных организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International и... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:39:00+03:00

2025-04-09T13:39:00+03:00

2025-04-09T13:39:00+03:00

россия

сша

баку

дональд трамп

ильхам алиев

human rights watch

amnesty international

агентство по международному развитию сша

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БАКУ, 9 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости пресечь деятельность таких западных организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International и Transparency International* (признана нежелательной организацией на территории РФ). Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"*** (признано в РФ СМИ-иноагентом). Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. "Шаги, предпринятые президентом Трампом, весьма многообещающие, но это еще не конец. USAID (Агентство США по международному развитию - ред) – один из гигантов и это полностью коррумпированная организация. Деятельность радиостанций "Свобода" и "Голос Америки"*** приостановлена, но этого недостаточно. Необходимо пресечь деятельность таких институтов, как Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency* (International – ред.), которые служат политической вражде", - сказал Алиев, выступая в Баку на международном форуме на тему "К новому миропорядку". В начале февраля Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID.* признана нежелательной организацией на территории РФ** признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией*** признано в РФ СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20250409/aliev-2010173282.html

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баку

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россия, сша, баку, дональд трамп, ильхам алиев, human rights watch, amnesty international, агентство по международному развитию сша, в мире