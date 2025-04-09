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Алиев призвал пресечь деятельность нескольких западных организаций - РИА Новости, 09.04.2025
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13:39 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/aliev-2010227791.html
Алиев призвал пресечь деятельность нескольких западных организаций
Алиев призвал пресечь деятельность нескольких западных организаций - РИА Новости, 09.04.2025
Алиев призвал пресечь деятельность нескольких западных организаций
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости пресечь деятельность таких западных организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International и... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:39:00+03:00
2025-04-09T13:39:00+03:00
россия
сша
баку
дональд трамп
ильхам алиев
human rights watch
amnesty international
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БАКУ, 9 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости пресечь деятельность таких западных организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International и Transparency International* (признана нежелательной организацией на территории РФ). Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"*** (признано в РФ СМИ-иноагентом). Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. "Шаги, предпринятые президентом Трампом, весьма многообещающие, но это еще не конец. USAID (Агентство США по международному развитию - ред) – один из гигантов и это полностью коррумпированная организация. Деятельность радиостанций "Свобода" и "Голос Америки"*** приостановлена, но этого недостаточно. Необходимо пресечь деятельность таких институтов, как Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency* (International – ред.), которые служат политической вражде", - сказал Алиев, выступая в Баку на международном форуме на тему "К новому миропорядку". В начале февраля Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID.* признана нежелательной организацией на территории РФ** признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией*** признано в РФ СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20250409/aliev-2010173282.html
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россия, сша, баку, дональд трамп, ильхам алиев, human rights watch, amnesty international, агентство по международному развитию сша, в мире
Россия, США, Баку, Дональд Трамп, Ильхам Алиев, Human Rights Watch, Amnesty International, Агентство по международному развитию США, В мире
Алиев призвал пресечь деятельность нескольких западных организаций

Алиев призвал пресечь деятельность Human Rights Watch и Amnesty International

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 9 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости пресечь деятельность таких западных организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International и Transparency International* (признана нежелательной организацией на территории РФ).
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"*** (признано в РФ СМИ-иноагентом). Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
"Шаги, предпринятые президентом Трампом, весьма многообещающие, но это еще не конец. USAID (Агентство США по международному развитию - ред) – один из гигантов и это полностью коррумпированная организация. Деятельность радиостанций "Свобода" и "Голос Америки"*** приостановлена, но этого недостаточно. Необходимо пресечь деятельность таких институтов, как Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency* (International – ред.), которые служат политической вражде", - сказал Алиев, выступая в Баку на международном форуме на тему "К новому миропорядку".
В начале февраля Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID.
* признана нежелательной организацией на территории РФ
** признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
*** признано в РФ СМИ-иноагентом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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РоссияСШАБакуДональд ТрампИльхам АлиевHuman Rights WatchAmnesty InternationalАгентство по международному развитию СШАВ мире
 
 
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