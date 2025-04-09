Алиев заявил о готовности к мерам по укреплению доверия с Арменией
Алиев: Баку готов начать шаги по укреплению доверия с Ереваном
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 9 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов начать делать небольшие шаги в мерах по укреплению доверия с Ереваном.
"Я много раз публично заявлял, чего мы ждем от Армении в отношении территориальной целостности (Азербайджана – ред.) и их конституции. Как только это будет сделано и будет подписано мирное соглашение, тогда не будет никаких препятствий для Южного Кавказа, чтобы попытаться стать интегрированным регионом. Я думаю, что это может быть беспроигрышной ситуацией для трех стран Южного Кавказа. И будучи реалистами, конечно, мы не можем себе представить, что сразу же станем друзьями с Арменией. Это нереально, и даже говорить о какой-то экономической интеграции преждевременно. Но мы готовы к тому, чтобы начать делать небольшие шаги в мерах по укреплению доверия", - сказал Алиев, выступая в Баку на международном форуме на тему "К новому миропорядку".
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.