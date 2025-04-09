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Алиев призвал Армению не терять время для подписания мирного договора - РИА Новости, 09.04.2025
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10:18 09.04.2025 (обновлено: 11:56 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/aliev-2010175579.html
Алиев призвал Армению не терять время для подписания мирного договора
Алиев призвал Армению не терять время для подписания мирного договора - РИА Новости, 09.04.2025
Алиев призвал Армению не терять время для подписания мирного договора
Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению не терять время для подписания мирного договора. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:18:00+03:00
2025-04-09T11:56:00+03:00
в мире
азербайджан
баку
армения
ильхам алиев
никол пашинян
евросоюз
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БАКУ, 9 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению не терять время для подписания мирного договора. "Нам не следует терять время. Потому что, когда речь идет о мирном соглашении, мяч на армянской стороне… Армянская оккупация территории Азербайджана не позволила Южному Кавказу развиваться как более или менее интегрированный регион... Южный Кавказ не был интегрирован, хотя с экономической точки зрения, с точки зрения транспортных путей и, конечно, энергетической безопасности, это могло бы произойти. Отношения между Азербайджаном и Грузией являются наглядным примером всех тех сегментов, о которых я только что говорил, - энергетическая безопасность, транспорт, политический диалог, инвестиции, экономические преимущества. Армения фактически лишила себя... возможности стать важной транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов и транспортных путей", - сказал Алиев в Баку на встрече с участниками международного форума "К новому мировому порядку". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20250401/izvinenie-2008567728.html
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в мире, азербайджан, баку, армения, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз
В мире, Азербайджан, Баку, Армения, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Евросоюз
Алиев призвал Армению не терять время для подписания мирного договора

Президент Азербайджана Алиев призвал Армению не терять время для подписания мира

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 9 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению не терять время для подписания мирного договора.
"Нам не следует терять время. Потому что, когда речь идет о мирном соглашении, мяч на армянской стороне… Армянская оккупация территории Азербайджана не позволила Южному Кавказу развиваться как более или менее интегрированный регион... Южный Кавказ не был интегрирован, хотя с экономической точки зрения, с точки зрения транспортных путей и, конечно, энергетической безопасности, это могло бы произойти. Отношения между Азербайджаном и Грузией являются наглядным примером всех тех сегментов, о которых я только что говорил, - энергетическая безопасность, транспорт, политический диалог, инвестиции, экономические преимущества. Армения фактически лишила себя... возможности стать важной транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов и транспортных путей", - сказал Алиев в Баку на встрече с участниками международного форума "К новому мировому порядку".
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
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В миреАзербайджанБакуАрменияИльхам АлиевНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
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