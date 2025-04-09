https://ria.ru/20250409/aliev-2010173282.html
Алиев передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
Алиев передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID - РИА Новости, 09.04.2025
Алиев передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:08:00+03:00
2025-04-09T10:08:00+03:00
2025-04-09T10:08:00+03:00
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БАКУ, 9 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). В начале февраля Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID. "Генеральная прокуратура (Азербайджана) в настоящее время расследует незаконную деятельность USAID. Меня проинформировали о предварительном следствии. Его результаты показали и масштабы антиазербайджанской активности этой организации, и попытки подорвать работу правительства (Азербайджана – ред.). Как только "папка" будет готова, мы представим ее администрации президента Трампа, чтобы они могли принять серьезные меры против коррумпированного USAID", - сказал Алиев, выступая в Баку на международном форуме на тему "К новому миропорядку".
https://ria.ru/20250303/armenija-2002720379.html
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в мире, азербайджан, баку, вашингтон (штат), ильхам алиев, агентство по международному развитию сша
В мире, Азербайджан, Баку, Вашингтон (штат), Ильхам Алиев, Агентство по международному развитию США
Алиев передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
Алиев заявил, что передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID