Набиуллина рассказала о разблокировке замороженных активов россиян
Набиуллина: разблокированы до половины иностранных активов граждан и компаний РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апреля - РИА Новости. Около половины замороженных за рубежом активов граждан и компаний России было разблокировано к началу года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Одновременно вместе с Минфином и правительством в целом делаем все для разблокировки иностранных активов российских инвесторов. И с учетом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году", - сказала она, выступая в Госдуме.
Ранее на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме Набиуллина заявляла, что заблокированные в качестве зеркальных мер западные активы ни в коем случае нельзя размораживать, пока не будет достаточных для этого оснований.
В феврале Набиуллина говорила, что после замораживания средств российских инвесторов, причем не подпавших под зарубежные санкции, вместе с правительством ЦБ прорабатывал разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И в прошлом году около 570 миллиардов рублей средств - замороженных в виде ценных бумаг, купонов - были разморожены. Это коснулось 1,5 миллиона человек, уточнила она.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД) - центрального депозитария России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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