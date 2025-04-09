https://ria.ru/20250409/aktivy-2010259896.html

Набиуллина рассказала о разблокировке замороженных активов россиян

Набиуллина рассказала о разблокировке замороженных активов россиян - РИА Новости, 09.04.2025

Набиуллина рассказала о разблокировке замороженных активов россиян

Около половины замороженных за рубежом активов граждан и компаний России было разблокировано к началу года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:58:00+03:00

2025-04-09T14:58:00+03:00

2025-04-09T14:59:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 9 апреля - РИА Новости. Около половины замороженных за рубежом активов граждан и компаний России было разблокировано к началу года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Одновременно вместе с Минфином и правительством в целом делаем все для разблокировки иностранных активов российских инвесторов. И с учетом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году", - сказала она, выступая в Госдуме. Ранее на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме Набиуллина заявляла, что заблокированные в качестве зеркальных мер западные активы ни в коем случае нельзя размораживать, пока не будет достаточных для этого оснований. В феврале Набиуллина говорила, что после замораживания средств российских инвесторов, причем не подпавших под зарубежные санкции, вместе с правительством ЦБ прорабатывал разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И в прошлом году около 570 миллиардов рублей средств - замороженных в виде ценных бумаг, купонов - были разморожены. Это коснулось 1,5 миллиона человек, уточнила она. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД) - центрального депозитария России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

https://ria.ru/20250313/zaharova-2004732845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии, реакция на санкции