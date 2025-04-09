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Набиуллина рассказала о разблокировке замороженных активов россиян - РИА Новости, 09.04.2025
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14:58 09.04.2025 (обновлено: 14:59 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/aktivy-2010259896.html
Набиуллина рассказала о разблокировке замороженных активов россиян
Набиуллина рассказала о разблокировке замороженных активов россиян - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина рассказала о разблокировке замороженных активов россиян
Около половины замороженных за рубежом активов граждан и компаний России было разблокировано к началу года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:58:00+03:00
2025-04-09T14:59:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 9 апреля - РИА Новости. Около половины замороженных за рубежом активов граждан и компаний России было разблокировано к началу года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Одновременно вместе с Минфином и правительством в целом делаем все для разблокировки иностранных активов российских инвесторов. И с учетом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году", - сказала она, выступая в Госдуме. Ранее на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме Набиуллина заявляла, что заблокированные в качестве зеркальных мер западные активы ни в коем случае нельзя размораживать, пока не будет достаточных для этого оснований. В феврале Набиуллина говорила, что после замораживания средств российских инвесторов, причем не подпавших под зарубежные санкции, вместе с правительством ЦБ прорабатывал разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И в прошлом году около 570 миллиардов рублей средств - замороженных в виде ценных бумаг, купонов - были разморожены. Это коснулось 1,5 миллиона человек, уточнила она. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД) - центрального депозитария России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
https://ria.ru/20250313/zaharova-2004732845.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Набиуллина рассказала о разблокировке замороженных активов россиян

Набиуллина: разблокированы до половины иностранных активов граждан и компаний РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апреля - РИА Новости. Около половины замороженных за рубежом активов граждан и компаний России было разблокировано к началу года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Одновременно вместе с Минфином и правительством в целом делаем все для разблокировки иностранных активов российских инвесторов. И с учетом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году", - сказала она, выступая в Госдуме.
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Ранее на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме Набиуллина заявляла, что заблокированные в качестве зеркальных мер западные активы ни в коем случае нельзя размораживать, пока не будет достаточных для этого оснований.
В феврале Набиуллина говорила, что после замораживания средств российских инвесторов, причем не подпавших под зарубежные санкции, вместе с правительством ЦБ прорабатывал разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И в прошлом году около 570 миллиардов рублей средств - замороженных в виде ценных бумаг, купонов - были разморожены. Это коснулось 1,5 миллиона человек, уточнила она.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД) - центрального депозитария России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Санкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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