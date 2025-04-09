https://ria.ru/20250409/1597014380.html

Сводки Победы: войска 3-го Белорусского фронта овладели Кенигсбергом

Сводки Победы: войска 3-го Белорусского фронта овладели Кенигсбергом - РИА Новости, 09.04.2025

Сводки Победы: войска 3-го Белорусского фронта овладели Кенигсбергом

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта после упорных уличных боёв завершили разгром Кенигсбергской группы немецких войск и сегодня, 9 апреля, штурмом овладели... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T19:38:00+03:00

2025-04-09T19:38:00+03:00

2025-04-09T19:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

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Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта после упорных уличных боёв завершили разгром Кенигсбергской группы немецких войск и сегодня, 9 апреля, штурмом овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии КЕНИГСБЕРГ — стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море.За день боёв к 20 часам войска фронта взяли в плен свыше 27.000 немецких солдат и офицеров, а также захватили большое количество вооружения и разного военного имущества.Остатки Кенигсбергского гарнизона во главе с комендантом крепости — генералом от инфантерии ЛЯШ и его штабом сегодня, в 21 час 30 минут, прекратили сопротивление и сложили оружие.Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии более 40 населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты СОБЛАГОВ, БЕЦКОВ, СТАРА ТУРА, СОБОТИШТЕ, ЛОПАШОВ, РАДИМОВ. Западнее БРАТИСЛАВЫ войска фронта наступали по северному берегу Дуная на ВЕНУ и заняли населённые пункты ЦВЕРН-ДОРФ, ОБЕР ВАЙДЕН, ШЕНФЕЛЬД, ЛАСЗЕЕ, ХАРИНГЗЕЕ, ФУКСЕНБИГЛЬ, ШТРАУ-ДОРФ, ОРТ, МАНСДОРФ, ШЕНАУ. В боях за 8 апреля войска фронта взяли в плен более 2.000 солдат и офицеров противника.Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая уличные бои в ВЕНЕ, заняли центр города, захватив при этом здания парламента, городской ратуши, главного полицейского управления, центрального городского телеграфа, центрального европейского банка, оперного театра. Южнее ВЕНЫ войска фронта с боем заняли город БЕРНДОРФ. В боях за 8 апреля войска фронта взяли в плен более 1.700 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолётов — 25, танков и самоходных орудий— 191, бронетранспортёров — 30, полевых орудий — 245, миномётов — 50, пулемётов — 106, паровозов — 30, вагонов — 1.665, складов с военным имуществом — 42.На других участках фронта — существенных изменений не произошло.За 8 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 42 самолёта противника.* * *Удары авиации Краснознамённого Балтийского флота по кораблям и транспортам противникаВ течение 7 и 8 апреля авиация Краснознаменного Балтийского флота наносила удары по кораблям и транспортам противника в порту Пиллау и в Данцигской бухте. В результате этих ударов потоплено: девять немецких транспортов общим водоизмещением в 36.000 тонн, один миноносец, два сторожевых корабля и две быстроходные десантные баржи. Прямым попаданием бомб повреждены: один крейсер, один миноносец, один тральщик и два транспорта противника водоизмещением в 6.000 и 4.000 тонн.* * *Войска 3-го Белорусского фронта сегодня после двухдневного штурма овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кенигсбергом. В боях за Кенигсберг советские воины вписали ещё одну славную страницу в историю героической борьбы Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков. Кенигсберг — старинная первоклассная крепость. За последние годы противник модернизировал её и до предела оснастил мошной боевой техникой. Многочисленные форты с крепостной артиллерией, сотни железобетонных дотов, связанные подземными ходами сообщения, противотанковые рвы и широко развитая сеть укреплений полевого типа прикрывали город со всех сторон. Кенигсберг обороняла крупная группировка немецких войск, располагавшая большими запасами вооружения и боеприпасов. Гитлер отдал кенигсбергскому гарнизону строжайший приказ — удерживать крепость до последнего солдата. Специальные отряды эсэсовцев и гестаповцев расстреливали на месте каждого солдата или офицера, который пытался самовольно оставить позиции или сдаться в плен. В результате сокрушительных ударов артиллерии, массированных бомбардировок с воздуха и стремительных атак советской пехоты и танков внешний оборонительный обвод Кенигсберга был преодолён. Бои переместились на улицы города. Немцы подготовились к длительной обороне и превратили каменные дома в опорные пункты. Многие постройки они взорвали для того, чтобы расчистить сектор обстрела и устроить завалы на улицах. Продолжая штурм города, наши части, наступающие с северо-запада, заняли ряд городских кварталов. В боях в этом районе уничтожено несколько тысяч немецких солдат и офицеров и захвачено более 500 орудий. Другие наши части овладели северными и восточными фортами Кенигсберга и ворвались в город с востока. Советские гвардейские части стремительным ударом овладели южной частью Кенигсберга до реки Прегель, форсировали реку и атаковали немцев в центральных районах города. Только за первый день штурма гвардейцы захватили большое количество вооружения, 2 бронепоезда, более 100 паровозов и свыше 7 тысяч железнодорожных вагонов. Наши штурмовые отряды, усиленные танками и самоходными орудиями, очищали от врага квартал за кварталом, брали с боя каждое укреплённое здание. Не выдержав ударов наших войск, гарнизоны отдельных опорных пунктов стали сдаваться в плен. Капитулировал гарнизон форта № 5А. В другом форту вражеский гарнизон сдался после того, как половина его личного состава была ликвидирована. Вскоре пала городская цитадель. Наши войска к исходу дня подавили последние очаги сопротивления противника и полностью овладели городом и крепостью Кенигсберг.* * *Северо-восточнее Братиславы наши части преодолели горы Глновецке и вышли на подступы к городу Тренчин — важному опорному пункту обороны немцев на левом берегу реки Ваг. В боях за день на этом участке уничтожено до батальона гитлеровцев. Захвачено 750 пленных, в том числе 61 офицер. В районе между реками Ваг и Морава противник ввёл в бой охранные батальоны. Преодолевая вражеское сопротивление, советские части продвинулись вперёд и заняли несколько населенных пунктов.Западнее Братиславы наши войска с боями продвигались по северному берегу Дуная в направлении Вены. Немцы, опираясь на заранее подготовленные позиции, неоднократно переходили в контратаки. Советские части отбросили врага и заняли несколько населённых пунктов, в том числе опорный пункт Мансдорф, находящийся в 15 километрах от Вены.* * *Войска 3-го Украинского фронта вели успешные бои на улицах Вены. Нанося удары с юго-востока, юга, запада и северо-запада, советские части, преодолевая упорное сопротивление противника, очищают от немцев квартал за кварталом. Наши войска, продвигающиеся вдоль Дунайского канала, овладели механическим заводом, тазовым заводом, городской радиостанцией, казармами и ведут бои в районе монетного двора. Гвардейские пехотные и танковые соединения, наступающие с запада, прорвались в центральные районы города и овладели центром австрийской столицы. За день боёв уничтожено несколько тысяч солдат и офицеров противника.Население освобождённых австрийских сёл и городов тепло и радушно встречает части Красной Армии. В селе Шаттендорф жители приветствовали советских бойцов возгласами: «Да здравствует Красная Армия!» Местный учитель Пауль Пинтер заявил: «Немецкие фашисты оккупировали нашу страну и ввергли австрийский народ в войну. Мы хотели поражения Германии в этой войне и восстановления свободной и независимой Австрии». Жители села указали советским бойцам, где находится оставленный немцами склад оружия и боеприпасов. В населённом пункте Баумгартен все жители остались на месте. Рабочий Томас Мершиц рассказал: «Немецкие военные власти издали строжайший приказ, в котором предложили всем жителям эвакуироваться. Несмотря на это, никто не покинул села. Мы приветствуем Красную Армию, как свою освободительницу от гитлеровского режима». Местный священник Мартин Мершиц заявил: «Мы с нетерпением ожидали прихода Красной Армии. Когда передовые советские части приблизились к селу, всё население вышло на улицы. С радостью мы приветствовали русских солдат и офицеров, освободивших нас от гитлеровского ярма». В населённом пункте Дойч-Кронц ещё за два дня да прихода советских войск над зданием местной управы неизвестными был вывешен австрийский национальный флаг.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы