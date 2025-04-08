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Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений
Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений - РИА Новости, 08.04.2025
Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений
Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор Никите Журавелю, осужденному на 14 лет по делу о... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:34:00+03:00
2025-04-08T17:34:00+03:00
2025-04-08T17:34:00+03:00
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СОЧИ, 8 апр - РИА Новости. Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор Никите Журавелю, осужденному на 14 лет по делу о госизмене, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Андрей Сабинин. "Жалоба без удовлетворения, приговор вступил в силу", - сказал адвокат. Волгоградский областной суд 25 ноября 2024 года назначил Журавелю, с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана, 14 лет колонии строгого режима. По данным Генпрокуратуры, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей. В отношении него возбудили дело о госизмене. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
https://ria.ru/20250320/sud-2006103172.html
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Происшествия, Украина, Волгоград, Россия, Никита Журавель, Рамзан Кадыров, Волгоградский областной суд, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины
Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений
Апелляционный суд оставил в силе приговор обвиняемому в госизмене Журавелю