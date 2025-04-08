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Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений - РИА Новости, 08.04.2025
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17:34 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/zhuravel-2010083156.html
Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений
Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений - РИА Новости, 08.04.2025
Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений
Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор Никите Журавелю, осужденному на 14 лет по делу о... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:34:00+03:00
2025-04-08T17:34:00+03:00
происшествия
украина
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россия
никита журавель
рамзан кадыров
волгоградский областной суд
генеральная прокуратура рф
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СОЧИ, 8 апр - РИА Новости. Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор Никите Журавелю, осужденному на 14 лет по делу о госизмене, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Андрей Сабинин. "Жалоба без удовлетворения, приговор вступил в силу", - сказал адвокат. Волгоградский областной суд 25 ноября 2024 года назначил Журавелю, с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана, 14 лет колонии строгого режима. По данным Генпрокуратуры, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей. В отношении него возбудили дело о госизмене. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
https://ria.ru/20250320/sud-2006103172.html
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происшествия, украина, волгоград, россия, никита журавель, рамзан кадыров, волгоградский областной суд, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины
Происшествия, Украина, Волгоград, Россия, Никита Журавель, Рамзан Кадыров, Волгоградский областной суд, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины
Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений

Апелляционный суд оставил в силе приговор обвиняемому в госизмене Журавелю

© РИА НовостиНикита Журавель во время приговора
Никита Журавель во время приговора - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости
Никита Журавель во время приговора. Архивное фото
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СОЧИ, 8 апр - РИА Новости. Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор Никите Журавелю, осужденному на 14 лет по делу о госизмене, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Андрей Сабинин.
"Жалоба без удовлетворения, приговор вступил в силу", - сказал адвокат.
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Суд признал законным приговор жителю Люберец за подготовку диверсии
20 марта, 05:56
Волгоградский областной суд 25 ноября 2024 года назначил Журавелю, с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана, 14 лет колонии строгого режима.
По данным Генпрокуратуры, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей. В отношении него возбудили дело о госизмене.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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11 марта, 11:59
 
ПроисшествияУкраинаВолгоградРоссияНикита ЖуравельРамзан КадыровВолгоградский областной судГенеральная прокуратура РФСлужба безопасности Украины
 
 
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