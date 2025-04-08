https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2009928904.html

"Закончатся в любой момент": в Раде рассказали о сигнале США Зеленскому

"Закончатся в любой момент": в Раде рассказали о сигнале США Зеленскому - РИА Новости, 08.04.2025

"Закончатся в любой момент": в Раде рассказали о сигнале США Зеленскому

Министр финансов США Скотт Бессент подал прямой сигнал бюрократии на Украине, такое предположение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T03:26:00+03:00

2025-04-08T03:26:00+03:00

2025-04-08T11:30:00+03:00

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александр дубинский

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент подал прямой сигнал бюрократии на Украине, такое предположение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Министр финансов США Скотт Бессент подал прямой сигнал украинской бюрократии: все ваши зарплаты, пенсии, льготы — это американские деньги. И они могут закончиться в любой момент", — написал он.По словам депутата, Владимир Зеленский тратит массу усилий, чтобы убедить свое окружение и весь госаппарат в том, что в отношениях с США все хорошо."Зеленский продолжает играть в гроссмейстера, сидя на чужих деньгах и чужом терпении", — резюмировал Дубинский.Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Позже он назвал Владимира Зеленского "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники.

https://ria.ru/20250330/ukraina-2008259497.html

https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, скотт бессент, александр дубинский, верховная рада украины