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"Закончатся в любой момент": в Раде рассказали о сигнале США Зеленскому - РИА Новости, 08.04.2025
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03:26 08.04.2025 (обновлено: 11:30 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2009928904.html
"Закончатся в любой момент": в Раде рассказали о сигнале США Зеленскому
"Закончатся в любой момент": в Раде рассказали о сигнале США Зеленскому - РИА Новости, 08.04.2025
"Закончатся в любой момент": в Раде рассказали о сигнале США Зеленскому
Министр финансов США Скотт Бессент подал прямой сигнал бюрократии на Украине, такое предположение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T03:26:00+03:00
2025-04-08T11:30:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
скотт бессент
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент подал прямой сигнал бюрократии на Украине, такое предположение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Министр финансов США Скотт Бессент подал прямой сигнал украинской бюрократии: все ваши зарплаты, пенсии, льготы — это американские деньги. И они могут закончиться в любой момент", — написал он.По словам депутата, Владимир Зеленский тратит массу усилий, чтобы убедить свое окружение и весь госаппарат в том, что в отношениях с США все хорошо."Зеленский продолжает играть в гроссмейстера, сидя на чужих деньгах и чужом терпении", — резюмировал Дубинский.Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Позже он назвал Владимира Зеленского "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники.
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008259497.html
https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, скотт бессент, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Закончатся в любой момент": в Раде рассказали о сигнале США Зеленскому

Дубинский: министр финансов США Бессент подал сигнал украинской бюрократии

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент подал прямой сигнал бюрократии на Украине, такое предположение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Министр финансов США Скотт Бессент подал прямой сигнал украинской бюрократии: все ваши зарплаты, пенсии, льготы — это американские деньги. И они могут закончиться в любой момент", — написал он.
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По словам депутата, Владимир Зеленский тратит массу усилий, чтобы убедить свое окружение и весь госаппарат в том, что в отношениях с США все хорошо.
"Зеленский продолжает играть в гроссмейстера, сидя на чужих деньгах и чужом терпении", — резюмировал Дубинский.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Позже он назвал Владимира Зеленского "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники.
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В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт БессентАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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