https://ria.ru/20250408/zelenskij-2010121374.html

Зеленский намерен сорвать соглашение с США по ископаемым, заявили в Раде

Зеленский намерен сорвать соглашение с США по ископаемым, заявили в Раде - РИА Новости, 08.04.2025

Зеленский намерен сорвать соглашение с США по ископаемым, заявили в Раде

Владимир Зеленский нацелен на срыв соглашения с США по ископаемым и попытается сделать договор юридически ничтожным, считает депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T22:07:00+03:00

2025-04-08T22:07:00+03:00

2025-04-08T22:07:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский нацелен на срыв соглашения с США по ископаемым и попытается сделать договор юридически ничтожным, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. "То, как развивается ситуация с так называемой "подготовкой" украинской стороны к его (соглашению с США об ископаемых - ред.) подписанию, дает мне основания утверждать: Зеленский и клан (экс-президента Украины Леонида - ред.) Кучмы - (украинского олигарха Виктора - ред.) Пинчука готовятся заложить под этот контракт часовую бомбу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По его словам, юридически подписание соглашения со стороны Киева строится так, чтобы в любой момент можно было признать документ недействительным. По его мнению, сейчас на Украине пытаются создать для Зеленского возможность отказаться от сделки и затянуть ее подписание. "Я делаю это заявление к министру (финансов США Скотту - ред.) Бессенту… Зеленский уже трижды срывал подписание этого договора… Сейчас, не имея возможности сорвать сделку в четвертый раз, он попытается сделать ее юридически ничтожной", - отметил Дубинский. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило ранее во вторник, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля. Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс во вторник отказалась говорить о возможных переговорах между США и Украиной в Вашингтоне на этой неделе. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008164985.html

https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007779684.html

https://ria.ru/20250408/vizit-2010012219.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, евросоюз