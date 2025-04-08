https://ria.ru/20250408/zakon-2010019248.html

Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию ВС России

Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 08.04.2025

Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию ВС России

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:50:00+03:00

2025-04-08T13:50:00+03:00

2025-04-08T13:51:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности около 400 парламентариев. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс, а также статью 31 Уголовно-процессуального кодекса.Проектом предлагается ввести уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих, в виде лишения свободы сроком до семи лет. Ответственность до пяти лет лишения свободы предлагается установить за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Предлагается также ужесточить уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ из корыстных побуждений или по найму.Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества.Как отмечал ранее Володин, "те, кто трусливо сбежал за границу и оттуда продолжает вредить нашей стране, финансирует украинских нацистов, пытается дискредитировать российскую армию, призывает к преступным действиям против РФ, должны понимать, что отвечать за это придется". По его словам, инициативы являются продолжением системной работы по защите страны и граждан от вмешательства и давления недружественных государств."Предательство - всегда преступление особого цинизма, а предательство, совершаемое по найму или из корыстных побуждений, вне всякого сомнения, требует незамедлительного пресечения и повышенной ответственности. Поэтому вторым законопроектом мы вводим новые квалифицирующие признаки совершения преступлений, направленных на причинение вреда национальной безопасности России, из корыстных побуждений или по найму", - пояснила ранее Яровая.По мнению вице-спикера Госдумы, дискредитация армии - это подлый удар из-за спины по защитникам Отечества, призывы к санкциям - это подстрекательство и поощрение экономического бандитизма и политического терроризма против граждан России, а содействие исполнению решений международного уголовного суда - это посягательство на суверенность власти в России и на национальные интересы."Совершение этих преступлений из корыстных целей или по найму - это подчеркнутая прямым умыслом преступная деятельность, направленная на разрушение гарантий и основ безопасности России", - считает она.Яровая отмечала, что законопроектом отменяется административная преюдиция и устанавливается прямая уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к санкциям против России, совершаемые по найму и из корысти."Кроме того, по всем трём составам повышаем уровень ответственности: за призывы к санкциям против России - лишение свободы до 5 лет, за дискредитацию армии – до 7 лет, за оказание содействия МУС и другим международным организациям в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц РФ – лишение свободы от 2 до 7 лет. И за эти преступления будет возможна конфискация имущества, полученного преступным путём или использованного для финансирования преступления", - сообщила ранее заместитель председателя Госдумы.

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https://ria.ru/20250205/doma-1997485922.html

https://ria.ru/20250401/rozysk-2008732866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, кпрф, общество