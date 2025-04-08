https://ria.ru/20250408/yuzhnaya-koreya-2009935744.html

Досрочные выборы президента в Южной Корее пройдут 3 июня

Досрочные выборы президента в Южной Корее пройдут 3 июня - РИА Новости, 08.04.2025

Досрочные выборы президента в Южной Корее пройдут 3 июня

Досрочные выборы президента в Южной Корее официально назначены на самый крайний по закону срок, 3 июня, этот день временно объявят выходным, заявили в... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T06:22:00+03:00

2025-04-08T06:22:00+03:00

2025-04-08T06:22:00+03:00

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СЕУЛ, 8 апр - РИА Новости. Досрочные выборы президента в Южной Корее официально назначены на самый крайний по закону срок, 3 июня, этот день временно объявят выходным, заявили в правительстве Республики Корея. "Правительство 8 апреля на заседании кабинета министров приняло решение назначить день выборов президента на 3 июня и объявить этот день временным выходным, чтобы гражданам было удобно принять участие в голосовании", - говорится в совместном заявлении министерства внутренних дел и министерства управления персоналом. Отмечается, что такая дата выбрана с целью "максимально обеспечить избирательные права граждан", учитывая необходимый срок для полноценной подготовки к выборам. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, Конституционный суд Южной Кореи спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний всеми восьмью голосами "за" единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты. Южную Корею теперь ждут досрочные выборы, новый президент должен быть избран в течение 60 дней. До тех пор обязанности главы государства продолжит исполнять премьер-министр Хан Док Су. При выборах 3 июня кандидаты должны будут зарегистрироваться до 11 мая, а официальный период предвыборной кампании начнется 12 мая. Законодательство также требует, чтобы государственный служащий, баллотирующийся на пост президента, подал в отставку как минимум за 30 дней до выборов, что делает 4 мая крайним сроком для выдвижения таких лиц.

https://ria.ru/20250404/koreya-2009297128.html

https://ria.ru/20250404/seul-2009273249.html

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в мире, южная корея, юн сок ель