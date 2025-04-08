https://ria.ru/20250408/volgograd-2010113652.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.04.2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T20:43:00+03:00

2025-04-08T20:43:00+03:00

2025-04-08T20:43:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 19.26 мск на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он в Telegram-канале. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавил Кореняко.

https://ria.ru/20250405/sochi-2009459578.html

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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность