"Они повсюду". В ЕС увидели реальную угрозу от Украины
HD: население в Европе превращается в укрофобов
© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы
© AP Photo / Gregory Bull
Украинские беженцы . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Европой руководит глупость и русофобия, хотя реальная угроза исходит от Украины, пишет журналист словацкой газеты Hlavný dennik Иван Брожик.
"Европой руководит глупость и оголтелая русофобия. Но, наверное, я не единственный из тех, кто в последние годы закономерно превратился в "укрофоба". Боюсь, что, в отличие от русских, в случае Украины это не выдуманная фобия", — говорится в материале.
Автор статьи также выступил против "фашистско-бандеровского клича "Слава Украине!"*.
"Меня от этой провокации просто тошнит. Напротив, я был бы рад, если бы к таким крикунам применили уголовный кодекс по всей строгости", — написал он.
При этом, как отметил Брожик, словаки предпочли бы обойтись без украинцев, которых стало слишком много.
"Всякие сумасшедшие пугают нас угрозой со стороны русских, которых в Словакии, если не считать русинов, не больше штата дипломатического представительства Российской Федерации. А вот украинцы у нас повсюду. Они везде", — рассказал журналист.
Накануне портал Euractiv сообщил, что статус украинских беженцев в Европе может оказаться под угрозой в случае возможного прекращения огня из-за отсутствия четкого плана в европейских странах.
В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что порядка 4,5 миллиона украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.
Журнал The Economist сообщал, что число осевших в Европе беженцев с Украины, готовых вернуться на родину, сократилось почти вдвое, украинцы сидят на пособиях, что злит самих европейцев.
По данным издания, налоговые послабления и пособия для украинских беженцев фактически лишили их необходимости искать работу, что постепенно вызывает недовольство среди местного населения.
* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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