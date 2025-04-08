https://ria.ru/20250408/ugroza-2010051543.html

"Они повсюду". В ЕС увидели реальную угрозу от Украины

"Они повсюду". В ЕС увидели реальную угрозу от Украины - РИА Новости, 08.04.2025

"Они повсюду". В ЕС увидели реальную угрозу от Украины

Европой руководит глупость и русофобия, хотя реальная угроза исходит от Украины, пишет журналист словацкой газеты Hlavný dennik Иван Брожик. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:02:00+03:00

2025-04-08T16:02:00+03:00

2025-04-08T20:45:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Европой руководит глупость и русофобия, хотя реальная угроза исходит от Украины, пишет журналист словацкой газеты Hlavný dennik Иван Брожик."Европой руководит глупость и оголтелая русофобия. Но, наверное, я не единственный из тех, кто в последние годы закономерно превратился в "укрофоба". Боюсь, что, в отличие от русских, в случае Украины это не выдуманная фобия", — говорится в материале.Автор статьи также выступил против "фашистско-бандеровского клича "Слава Украине!"*."Меня от этой провокации просто тошнит. Напротив, я был бы рад, если бы к таким крикунам применили уголовный кодекс по всей строгости", — написал он.При этом, как отметил Брожик, словаки предпочли бы обойтись без украинцев, которых стало слишком много."Всякие сумасшедшие пугают нас угрозой со стороны русских, которых в Словакии, если не считать русинов, не больше штата дипломатического представительства Российской Федерации. А вот украинцы у нас повсюду. Они везде", — рассказал журналист.Накануне портал Euractiv сообщил, что статус украинских беженцев в Европе может оказаться под угрозой в случае возможного прекращения огня из-за отсутствия четкого плана в европейских странах.В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что порядка 4,5 миллиона украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.Журнал The Economist сообщал, что число осевших в Европе беженцев с Украины, готовых вернуться на родину, сократилось почти вдвое, украинцы сидят на пособиях, что злит самих европейцев.По данным издания, налоговые послабления и пособия для украинских беженцев фактически лишили их необходимости искать работу, что постепенно вызывает недовольство среди местного населения.* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250408/terrorizm-2010035865.html

https://ria.ru/20250405/tramp-2009426208.html

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в мире, украина, европа, словакия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен