https://ria.ru/20250408/turtsiya-2010070643.html

Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов

Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов - РИА Новости, 08.04.2025

Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов

Турецкие власти решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщил во вторник министр торговли Омер... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:07:00+03:00

2025-04-08T17:07:00+03:00

2025-04-08T17:40:00+03:00

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СТАМБУЛ, 8 апр - РИА Новости. Турецкие власти решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщил во вторник министр торговли Омер Болат в соцсети X.Турецкий минторг сообщал в понедельник о планах приостановить со вторника экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса.Министр Болат провел во вторник встречу с рядом депутатов, фермерами из восьми районов страны, экспортерами, представители торговых и сельскохозяйственных палат.В ходе встречи обсуждались требования и ожидания экспортеров и фермеров, а также дорожная карта на предстоящий период с целью принятия мер для обеспечения баланса спроса и предложения."На встрече мы согласились с участниками обсуждения, что для обеспечения доступа граждан к продукции по разумной цене не будут разрешены спекуляции, будут поддерживаться стабильные цены... в этой связи временный запрет на экспорт лимонов снят", - сообщил Болат.Министр отметил, что власти продолжат следить за ценами на лимоны на внутреннем рынке и защищать интересы как потребителей, так и фермеров и экспортеров.Турция в прошлом году поставила в Россию больше половины закупаемых ею лимонов и лаймов: доля республики в общем импорте этих цитрусовых в РФ превысила показатели ЮАР и Аргентины вместе взятые, выяснило ранее РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.

https://ria.ru/20241125/limon-1600796907.html

https://ria.ru/20210625/varene-1738681386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция