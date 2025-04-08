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Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов - РИА Новости, 08.04.2025
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17:07 08.04.2025 (обновлено: 17:40 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/turtsiya-2010070643.html
Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов
Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов - РИА Новости, 08.04.2025
Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов
Турецкие власти решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщил во вторник министр торговли Омер... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:07:00+03:00
2025-04-08T17:40:00+03:00
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СТАМБУЛ, 8 апр - РИА Новости. Турецкие власти решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщил во вторник министр торговли Омер Болат в соцсети X.Турецкий минторг сообщал в понедельник о планах приостановить со вторника экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса.Министр Болат провел во вторник встречу с рядом депутатов, фермерами из восьми районов страны, экспортерами, представители торговых и сельскохозяйственных палат.В ходе встречи обсуждались требования и ожидания экспортеров и фермеров, а также дорожная карта на предстоящий период с целью принятия мер для обеспечения баланса спроса и предложения."На встрече мы согласились с участниками обсуждения, что для обеспечения доступа граждан к продукции по разумной цене не будут разрешены спекуляции, будут поддерживаться стабильные цены... в этой связи временный запрет на экспорт лимонов снят", - сообщил Болат.Министр отметил, что власти продолжат следить за ценами на лимоны на внутреннем рынке и защищать интересы как потребителей, так и фермеров и экспортеров.Турция в прошлом году поставила в Россию больше половины закупаемых ею лимонов и лаймов: доля республики в общем импорте этих цитрусовых в РФ превысила показатели ЮАР и Аргентины вместе взятые, выяснило ранее РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.
https://ria.ru/20241125/limon-1600796907.html
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в мире, турция
В мире, Турция
Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов

Минторг Турции после встречи с фермерами решил не запрещать экспорт лимонов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛимоны
Лимоны - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СТАМБУЛ, 8 апр - РИА Новости. Турецкие власти решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщил во вторник министр торговли Омер Болат в соцсети X.
Турецкий минторг сообщал в понедельник о планах приостановить со вторника экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса.
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Министр Болат провел во вторник встречу с рядом депутатов, фермерами из восьми районов страны, экспортерами, представители торговых и сельскохозяйственных палат.
В ходе встречи обсуждались требования и ожидания экспортеров и фермеров, а также дорожная карта на предстоящий период с целью принятия мер для обеспечения баланса спроса и предложения.
"На встрече мы согласились с участниками обсуждения, что для обеспечения доступа граждан к продукции по разумной цене не будут разрешены спекуляции, будут поддерживаться стабильные цены... в этой связи временный запрет на экспорт лимонов снят", - сообщил Болат.
Министр отметил, что власти продолжат следить за ценами на лимоны на внутреннем рынке и защищать интересы как потребителей, так и фермеров и экспортеров.
Турция в прошлом году поставила в Россию больше половины закупаемых ею лимонов и лаймов: доля республики в общем импорте этих цитрусовых в РФ превысила показатели ЮАР и Аргентины вместе взятые, выяснило ранее РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.
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