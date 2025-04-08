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ЦБ заявил, что не получал запросов на возвращение иностранных компаний - РИА Новости, 08.04.2025
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10:34 08.04.2025 (обновлено: 10:35 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/tsb-2009963077.html
ЦБ заявил, что не получал запросов на возвращение иностранных компаний
ЦБ заявил, что не получал запросов на возвращение иностранных компаний - РИА Новости, 08.04.2025
ЦБ заявил, что не получал запросов на возвращение иностранных компаний
Банк России не получал никаких запросов от компаний из финансовой сферы по поводу возвращения на российский рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:34:00+03:00
2025-04-08T10:35:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
владимир путин
денис мантуров
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России не получал никаких запросов от компаний из финансовой сферы по поводу возвращения на российский рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается компаний, которые хотят вернуться, то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов", - сказала глава регулятора на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме. Она также отметила, что, как ранее говорили представители кабмина, соответствующие решения будут приниматься с учетом российских национальных интересов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, владимир путин, денис мантуров, центральный банк рф (цб рф), кпрф, госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Денис Мантуров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), КПРФ, Госдума РФ
ЦБ заявил, что не получал запросов на возвращение иностранных компаний

Набиуллина: ЦБ не получал запросов на возвращение иностранных компаний

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России не получал никаких запросов от компаний из финансовой сферы по поводу возвращения на российский рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается компаний, которые хотят вернуться, то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов", - сказала глава регулятора на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.
Она также отметила, что, как ранее говорили представители кабмина, соответствующие решения будут приниматься с учетом российских национальных интересов.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинДенис МантуровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)КПРФГосдума РФ
 
 
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