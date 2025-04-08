https://ria.ru/20250408/tsb-2009963077.html

ЦБ заявил, что не получал запросов на возвращение иностранных компаний

ЦБ заявил, что не получал запросов на возвращение иностранных компаний - РИА Новости, 08.04.2025

ЦБ заявил, что не получал запросов на возвращение иностранных компаний

Банк России не получал никаких запросов от компаний из финансовой сферы по поводу возвращения на российский рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:34:00+03:00

2025-04-08T10:34:00+03:00

2025-04-08T10:35:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

владимир путин

денис мантуров

центральный банк рф (цб рф)

кпрф

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367571_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_46cbcb7b2743744ba62b3cc77ee4ae4f.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России не получал никаких запросов от компаний из финансовой сферы по поводу возвращения на российский рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается компаний, которые хотят вернуться, то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов", - сказала глава регулятора на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме. Она также отметила, что, как ранее говорили представители кабмина, соответствующие решения будут приниматься с учетом российских национальных интересов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

https://ria.ru/20250219/visa-2000240767.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, эльвира набиуллина, владимир путин, денис мантуров, центральный банк рф (цб рф), кпрф, госдума рф