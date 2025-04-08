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Опытный "Суперджет" с двигателями ПД-8 поднялся на максимальную высоту - РИА Новости, 08.04.2025
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12:32 08.04.2025 (обновлено: 12:35 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/superdzhet-2009993537.html
Опытный "Суперджет" с двигателями ПД-8 поднялся на максимальную высоту
Опытный "Суперджет" с двигателями ПД-8 поднялся на максимальную высоту - РИА Новости, 08.04.2025
Опытный "Суперджет" с двигателями ПД-8 поднялся на максимальную высоту
Опытный самолет SJ-100 с двигателями ПД-8, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех"), поднялся на максимальную высоту -... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:32:00+03:00
2025-04-08T12:35:00+03:00
технологии
комсомольск-на-амуре
россия
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sj-100
sukhoi superjet 100 (ssj100)
мс-21
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Опытный самолет SJ-100 с двигателями ПД-8, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех"), поднялся на максимальную высоту - 11 300 метров, полет продолжался 3 часа 13 минут, сообщил "Ростех". Импортозамещенный "Суперджет" совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 17 марта в Комсомольске-на-Амуре, начав серию летных испытаний двигателя в составе воздушного судна. "Наш опытный "Суперджет" с двигателями ПД-8, создающийся в широкой кооперации предприятий "Ростеха", в ходе очередного испытательного полета достиг максимальной высоты полета 11 300 метров и скорости 0,78 Маха. Полет продолжался 3 часа 13 минут", - говорится в сообщении "Ростеха". Как пояснил РИА Новости главред российского авиационного портала Avia.ru Network Роман Гусаров, "это высота, установленная производителем по техническому заданию самолета". В полете проверяли газодинамическую устойчивость двигателей на высотах 3000, 7600, 9000 и 11 300 метров на различных скоростях – от минимально допустимых до крейсерских. Самолет в общей сложности в ходе летных испытаний провел в воздухе порядка 11 часов. "Двигатели ПД-8 показали устойчивую работу на всех проверенных высотах, скоростях и режимах работы", - добавили в "Ростехе". SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в состав Госкорпорации "Ростех") создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники.
https://ria.ru/20250317/samolet-2005420314.html
https://ria.ru/20240719/rostekh-1960789434.html
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технологии, комсомольск-на-амуре, россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21
Технологии, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), SJ-100, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21
Опытный "Суперджет" с двигателями ПД-8 поднялся на максимальную высоту

Самолет SJ-100 с двигателями ПД-8 поднялся на максимальную высоту 11 300 метров

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) | Перейти в медиабанкОпытный образец самолета "Суперджет" с российскими двигателями ПД-8 выполняет полет в Комсомольске-на-Амуре
Опытный образец самолета Суперджет с российскими двигателями ПД-8 выполняет полет в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
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Опытный образец самолета "Суперджет" с российскими двигателями ПД-8 выполняет полет в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Опытный самолет SJ-100 с двигателями ПД-8, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех"), поднялся на максимальную высоту - 11 300 метров, полет продолжался 3 часа 13 минут, сообщил "Ростех".
Импортозамещенный "Суперджет" совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 17 марта в Комсомольске-на-Амуре, начав серию летных испытаний двигателя в составе воздушного судна.
Первый полет Superjet с отечественными двигателями ПД-8 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем
17 марта, 08:45
"Наш опытный "Суперджет" с двигателями ПД-8, создающийся в широкой кооперации предприятий "Ростеха", в ходе очередного испытательного полета достиг максимальной высоты полета 11 300 метров и скорости 0,78 Маха. Полет продолжался 3 часа 13 минут", - говорится в сообщении "Ростеха".
Как пояснил РИА Новости главред российского авиационного портала Avia.ru Network Роман Гусаров, "это высота, установленная производителем по техническому заданию самолета".
В полете проверяли газодинамическую устойчивость двигателей на высотах 3000, 7600, 9000 и 11 300 метров на различных скоростях – от минимально допустимых до крейсерских. Самолет в общей сложности в ходе летных испытаний провел в воздухе порядка 11 часов. "Двигатели ПД-8 показали устойчивую работу на всех проверенных высотах, скоростях и режимах работы", - добавили в "Ростехе".
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в состав Госкорпорации "Ростех") создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники.
Самолет авиакомпании Россия в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В эксплуатации сегодня находятся 160 суперджетов, сообщили в "Ростехе"
19 июля 2024, 17:05
 
ТехнологииКомсомольск-на-АмуреРоссияРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)SJ-100Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)МС-21
 
 
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