https://ria.ru/20250408/superdzhet-2009993537.html

Опытный "Суперджет" с двигателями ПД-8 поднялся на максимальную высоту

Опытный "Суперджет" с двигателями ПД-8 поднялся на максимальную высоту - РИА Новости, 08.04.2025

Опытный "Суперджет" с двигателями ПД-8 поднялся на максимальную высоту

Опытный самолет SJ-100 с двигателями ПД-8, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех"), поднялся на максимальную высоту -... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:32:00+03:00

2025-04-08T12:32:00+03:00

2025-04-08T12:35:00+03:00

технологии

комсомольск-на-амуре

россия

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

sj-100

sukhoi superjet 100 (ssj100)

мс-21

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009993921_0:112:3254:1942_1920x0_80_0_0_3d77e088c23785a45e2c458de0780552.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Опытный самолет SJ-100 с двигателями ПД-8, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех"), поднялся на максимальную высоту - 11 300 метров, полет продолжался 3 часа 13 минут, сообщил "Ростех". Импортозамещенный "Суперджет" совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 17 марта в Комсомольске-на-Амуре, начав серию летных испытаний двигателя в составе воздушного судна. "Наш опытный "Суперджет" с двигателями ПД-8, создающийся в широкой кооперации предприятий "Ростеха", в ходе очередного испытательного полета достиг максимальной высоты полета 11 300 метров и скорости 0,78 Маха. Полет продолжался 3 часа 13 минут", - говорится в сообщении "Ростеха". Как пояснил РИА Новости главред российского авиационного портала Avia.ru Network Роман Гусаров, "это высота, установленная производителем по техническому заданию самолета". В полете проверяли газодинамическую устойчивость двигателей на высотах 3000, 7600, 9000 и 11 300 метров на различных скоростях – от минимально допустимых до крейсерских. Самолет в общей сложности в ходе летных испытаний провел в воздухе порядка 11 часов. "Двигатели ПД-8 показали устойчивую работу на всех проверенных высотах, скоростях и режимах работы", - добавили в "Ростехе". SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в состав Госкорпорации "Ростех") создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники.

https://ria.ru/20250317/samolet-2005420314.html

https://ria.ru/20240719/rostekh-1960789434.html

комсомольск-на-амуре

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, комсомольск-на-амуре, россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21