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Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Часова Яра - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 08.04.2025 (обновлено: 10:38 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009940450.html
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Часова Яра
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Часова Яра - РИА Новости, 08.04.2025
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Часова Яра
Российские военнослужащие продвинулись в прибрежную зону в восточном районе Часова Яра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:10:00+03:00
2025-04-08T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие продвинулись в прибрежную зону в восточном районе Часова Яра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После уничтожения важного опорного пункта украинских боевиков в районе улицы Чехова наши войска продолжили развивать успех в восточном направлении Часова Яра. В результате продвижения под контроль ВС РФ перешла северная прибрежная зона Днепровский пруд. На данный момент идет активное освобождение городского пляжа и района рынка", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что ВСУ пытаются контратаковать и удержать укрепрайон на пересечении улиц Днепровская и Комсомольская (украинское название - Центральная).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Часова Яра

Марочко: ВС России продвинулись в прибрежную зону в восточном районе Часова Яра

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие продвинулись в прибрежную зону в восточном районе Часова Яра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"После уничтожения важного опорного пункта украинских боевиков в районе улицы Чехова наши войска продолжили развивать успех в восточном направлении Часова Яра. В результате продвижения под контроль ВС РФ перешла северная прибрежная зона Днепровский пруд. На данный момент идет активное освобождение городского пляжа и района рынка", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Марочко отметил, что ВСУ пытаются контратаковать и удержать укрепрайон на пересечении улиц Днепровская и Комсомольская (украинское название - Центральная).
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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