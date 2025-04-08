https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009940450.html

Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Часова Яра

Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Часова Яра - РИА Новости, 08.04.2025

Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Часова Яра

Российские военнослужащие продвинулись в прибрежную зону в восточном районе Часова Яра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:10:00+03:00

2025-04-08T08:10:00+03:00

2025-04-08T10:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие продвинулись в прибрежную зону в восточном районе Часова Яра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После уничтожения важного опорного пункта украинских боевиков в районе улицы Чехова наши войска продолжили развивать успех в восточном направлении Часова Яра. В результате продвижения под контроль ВС РФ перешла северная прибрежная зона Днепровский пруд. На данный момент идет активное освобождение городского пляжа и района рынка", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что ВСУ пытаются контратаковать и удержать укрепрайон на пересечении улиц Днепровская и Комсомольская (украинское название - Центральная).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность