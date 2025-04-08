Новые американские пошлины ударили по карману Трампа, пишет Forbes
Forbes: состояние Трампа снизилось на 500 миллионов долларов из-за пошлин
© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Состояние президента США Дональда Трампа уже снизилось примерно на 500 миллионов долларов на введенных им "взаимных" импортных пошлин, сообщает газета Forbes.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Власти ряда стран пообещали ответные меры на это.
"На прошлой неделе Дональд Трамп сделал первые выстрелы в глобальной торговой войне, нанеся ущерб самым разным людям - в том числе себе. Второго апреля, когда Трамп объявил о своем плане введения масштабных пошлин, Forbes оценил его состояние в 4,7 миллиарда долларов. Менее чем через неделю оно снизилось до 4,2 миллиарда", - пишет издание.
Как указывает Forbes, самая большая доля потерь состояния президента США пришлась на его компанию Trump Media and Technology Group. Из-за падения стоимости ее акций примерно на 5% с прошлого четверга Трамп потерял около 170 миллионов долларов.
Кроме того, стоимость портфеля недвижимости американского президента за это время сократилась до 570 миллионов долларов с 660 миллионов ранее.
Потери также пришлись на активы Трампа, связанные с гольфом, поскольку многие мячи, клюшки и рубашки в магазинах для профессионалов привозят из-за рубежа. По словам инсайдеров, мнение которых приводит Forbes, основной угрозой для портфеля активов Трампа является возможность "затягивания поясов" - в этом случае члены его гольф-клубов могут начать сокращать расходы, в том числе на клубные взносы.