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Новые американские пошлины ударили по карману Трампа, пишет Forbes - РИА Новости, 08.04.2025
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17:58 08.04.2025 (обновлено: 19:03 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/sostojanie-2010088257.html
Новые американские пошлины ударили по карману Трампа, пишет Forbes
Новые американские пошлины ударили по карману Трампа, пишет Forbes - РИА Новости, 08.04.2025
Новые американские пошлины ударили по карману Трампа, пишет Forbes
Состояние президента США Дональда Трампа уже снизилось примерно на 500 миллионов долларов на введенных им "взаимных" импортных пошлин, сообщает газета Forbes. РИА Новости, 08.04.2025
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2025-04-08T19:03:00+03:00
сша
дональд трамп
forbes
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Состояние президента США Дональда Трампа уже снизилось примерно на 500 миллионов долларов на введенных им "взаимных" импортных пошлин, сообщает газета Forbes. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Власти ряда стран пообещали ответные меры на это. "На прошлой неделе Дональд Трамп сделал первые выстрелы в глобальной торговой войне, нанеся ущерб самым разным людям - в том числе себе. Второго апреля, когда Трамп объявил о своем плане введения масштабных пошлин, Forbes оценил его состояние в 4,7 миллиарда долларов. Менее чем через неделю оно снизилось до 4,2 миллиарда", - пишет издание. Как указывает Forbes, самая большая доля потерь состояния президента США пришлась на его компанию Trump Media and Technology Group. Из-за падения стоимости ее акций примерно на 5% с прошлого четверга Трамп потерял около 170 миллионов долларов. Кроме того, стоимость портфеля недвижимости американского президента за это время сократилась до 570 миллионов долларов с 660 миллионов ранее. Потери также пришлись на активы Трампа, связанные с гольфом, поскольку многие мячи, клюшки и рубашки в магазинах для профессионалов привозят из-за рубежа. По словам инсайдеров, мнение которых приводит Forbes, основной угрозой для портфеля активов Трампа является возможность "затягивания поясов" - в этом случае члены его гольф-клубов могут начать сокращать расходы, в том числе на клубные взносы.
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сша, дональд трамп, forbes, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Forbes, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Новые американские пошлины ударили по карману Трампа, пишет Forbes

Forbes: состояние Трампа снизилось на 500 миллионов долларов из-за пошлин

© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Состояние президента США Дональда Трампа уже снизилось примерно на 500 миллионов долларов на введенных им "взаимных" импортных пошлин, сообщает газета Forbes.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Власти ряда стран пообещали ответные меры на это.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, пишет Washington Post
Вчера, 04:26
"На прошлой неделе Дональд Трамп сделал первые выстрелы в глобальной торговой войне, нанеся ущерб самым разным людям - в том числе себе. Второго апреля, когда Трамп объявил о своем плане введения масштабных пошлин, Forbes оценил его состояние в 4,7 миллиарда долларов. Менее чем через неделю оно снизилось до 4,2 миллиарда", - пишет издание.
Как указывает Forbes, самая большая доля потерь состояния президента США пришлась на его компанию Trump Media and Technology Group. Из-за падения стоимости ее акций примерно на 5% с прошлого четверга Трамп потерял около 170 миллионов долларов.
Кроме того, стоимость портфеля недвижимости американского президента за это время сократилась до 570 миллионов долларов с 660 миллионов ранее.
Потери также пришлись на активы Трампа, связанные с гольфом, поскольку многие мячи, клюшки и рубашки в магазинах для профессионалов привозят из-за рубежа. По словам инсайдеров, мнение которых приводит Forbes, основной угрозой для портфеля активов Трампа является возможность "затягивания поясов" - в этом случае члены его гольф-клубов могут начать сокращать расходы, в том числе на клубные взносы.
Кофе - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В США раскрыли, как пошлины Трампа повлияют на импорт кофе в страну
Вчера, 06:11
 
СШАДональд ТрампForbesВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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