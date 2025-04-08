https://ria.ru/20250408/rossiya-2009938621.html

Минвостокразвития поддержало создание БАС-хаба между Россией и КНР

Минвостокразвития поддержало создание БАС-хаба между Россией и КНР - РИА Новости, 08.04.2025

Минвостокразвития поддержало создание БАС-хаба между Россией и КНР

Минвостокразвития РФ концептуально поддержало идею сенатора Артема Шейкина о создании в Амурской области международного транспортного БАС-хаба по доставке... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T07:26:00+03:00

2025-04-08T07:26:00+03:00

2025-04-08T07:26:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Минвостокразвития РФ концептуально поддержало идею сенатора Артема Шейкина о создании в Амурской области международного транспортного БАС-хаба по доставке грузов между РФ и КНР, следует из ответа ведомства парламентарию, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. БАС - беспилотная авиационная система. "Минвостокразвития России концептуально поддерживает указанную инициативу и считает, что реализация проекта позволит оптимизировать логистические цепочки, повысить объем грузоперевозок между странами (Россией и Китаем - ред.) и окажет положительный эффект на развитие промышленности региона", - говорится в документе за подписью замминистра Виталия Алтабаева. В Минвостокразвития также предложили организовать обсуждение данного проекта на площадке Совета Федерации с участием представителей заинтересованных органов власти, а также российских производителей беспилотников. В беседе с РИА Новости сенатор Шейкин пояснил, что данный проект — не просто региональная инициатива, а "взгляд в будущее российской логистики и транспортной системы". "Это может открыть перед нами абсолютно новые горизонты в сфере грузоперевозок, особенно на Дальнем Востоке, где развитие инфраструктуры имеет стратегическое значение. Беспилотники — это не просто транспорт, это будущее логистики, где скорость, автономность и экологичность станут нормой в будущем", - сказал политик. Парламентарий также добавил, что обсуждение данного проекта планируется провести на площадке Совета Федерации "в ближайшее время". "Сейчас ожидаем позиции всех заинтересованных ведомств. Обсуждение проекта позволит объединить усилия государства, бизнеса и разработчиков беспилотных технологий для выработки системных решений и придания проекту импульса на федеральном уровне", - констатировал Шейкин.

https://ria.ru/20250404/razvedka-2009302681.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008543648.html

https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008317429.html

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экономика, россия, китай, технологии, дальний восток, совет федерации рф