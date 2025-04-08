https://ria.ru/20250408/rosobrnadzor-2009992630.html

Рособрнадзор высказался про отмену ЕГЭ для победителей олимпиад

Рособрнадзор высказался про отмену ЕГЭ для победителей олимпиад - РИА Новости, 08.04.2025

Рособрнадзор высказался про отмену ЕГЭ для победителей олимпиад

Рособрнадзор готов обсудить с Минпросвещения РФ отмену ЕГЭ для победителей олимпиад, сообщил замглавы ведомства Игорь Круглинский. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:29:00+03:00

2025-04-08T12:29:00+03:00

2025-04-08T12:29:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рособрнадзор готов обсудить с Минпросвещения РФ отмену ЕГЭ для победителей олимпиад, сообщил замглавы ведомства Игорь Круглинский. "Мы готовы также обсуждать это с Минпросом (Минпросвещения РФ - ред.), потому что регулятором все-таки является министерство просвещения… Надо учитывать, что разные цели у итоговой аттестации: все-таки она проверяет освоение федерального образовательного стандарта, а олимпиады нацелены на выявление талантов", - сказал Круглинский журналистам. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" сообщили, что внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Законопроектом предлагается освободить победителей и призеров заключительного этапа олимпиады от сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА). Отмечается, что в настоящее время они освобождаются только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады, что не учитывает их высокие достижения.

https://ria.ru/20250305/mizulina-2003279385.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф