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Рособрнадзор высказался про отмену ЕГЭ для победителей олимпиад
Рособрнадзор высказался про отмену ЕГЭ для победителей олимпиад - РИА Новости, 08.04.2025
Рособрнадзор высказался про отмену ЕГЭ для победителей олимпиад
Рособрнадзор готов обсудить с Минпросвещения РФ отмену ЕГЭ для победителей олимпиад, сообщил замглавы ведомства Игорь Круглинский. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:29:00+03:00
2025-04-08T12:29:00+03:00
2025-04-08T12:29:00+03:00
общество
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рособрнадзор готов обсудить с Минпросвещения РФ отмену ЕГЭ для победителей олимпиад, сообщил замглавы ведомства Игорь Круглинский. "Мы готовы также обсуждать это с Минпросом (Минпросвещения РФ - ред.), потому что регулятором все-таки является министерство просвещения… Надо учитывать, что разные цели у итоговой аттестации: все-таки она проверяет освоение федерального образовательного стандарта, а олимпиады нацелены на выявление талантов", - сказал Круглинский журналистам. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" сообщили, что внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Законопроектом предлагается освободить победителей и призеров заключительного этапа олимпиады от сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА). Отмечается, что в настоящее время они освобождаются только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады, что не учитывает их высокие достижения.
https://ria.ru/20250305/mizulina-2003279385.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ
Рособрнадзор высказался про отмену ЕГЭ для победителей олимпиад
Рособрнадзор готов обсудить с Минпросвещения отмену ЕГЭ для победителей олимпиад