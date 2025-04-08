https://ria.ru/20250408/pvo-2010115901.html

В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ

В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025

В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ

Не менее пяти дронов уничтожены силами ПВО в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:06:00+03:00

2025-04-08T21:06:00+03:00

2025-04-08T21:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

вооруженные силы украины

александр гусев (губернатор)

безопасность

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Не менее пяти дронов уничтожены силами ПВО в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что в Воронежской области объявлена опасность БПЛА."Дежурными силами ПВО в трех районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее пяти беспилотных летательных аппаратов ... Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении.Александр Гусев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор), безопасность, россия