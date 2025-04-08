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В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
Не менее пяти дронов уничтожены силами ПВО в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:06:00+03:00
2025-04-08T21:06:00+03:00
2025-04-08T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
вооруженные силы украины
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Не менее пяти дронов уничтожены силами ПВО в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что в Воронежской области объявлена опасность БПЛА."Дежурными силами ПВО в трех районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее пяти беспилотных летательных аппаратов ... Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении.Александр Гусев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Александр Гусев (губернатор), Безопасность, Россия
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
Гусев: над Воронежской областью сбили не менее пяти украинских дронов