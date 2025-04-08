https://ria.ru/20250408/putin-2010036421.html

Путин отметил рост числа преподавателей в подмосковных школах

Путин отметил рост числа преподавателей в подмосковных школах - РИА Новости, 08.04.2025

Путин отметил рост числа преподавателей в подмосковных школах

Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличение количества преподавателей в школах Московской области. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:52:00+03:00

2025-04-08T14:52:00+03:00

2025-04-08T15:13:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

андрей воробьев

социальный навигатор

сн_образование

снг

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличение количества преподавателей в школах Московской области. На встрече с главой государства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе будут построены порядка 25 школ и особое внимание будет уделено заботе об учителях. "У вас увеличивается количество преподавателей школ, да?" - заметил Путин. В свою очередь Воробьев доложил, что в области увеличивается и количество школ, и количество преподавателей.

https://ria.ru/20250206/putin-1997828859.html

московская область (подмосковье)

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2025

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общество, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, андрей воробьев, социальный навигатор, сн_образование, снг