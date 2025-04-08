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Путин отметил рост числа преподавателей в подмосковных школах - РИА Новости, 08.04.2025
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14:52 08.04.2025 (обновлено: 15:13 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/putin-2010036421.html
Путин отметил рост числа преподавателей в подмосковных школах
Путин отметил рост числа преподавателей в подмосковных школах - РИА Новости, 08.04.2025
Путин отметил рост числа преподавателей в подмосковных школах
Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличение количества преподавателей в школах Московской области. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:52:00+03:00
2025-04-08T15:13:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
андрей воробьев
социальный навигатор
сн_образование
снг
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличение количества преподавателей в школах Московской области. На встрече с главой государства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе будут построены порядка 25 школ и особое внимание будет уделено заботе об учителях. "У вас увеличивается количество преподавателей школ, да?" - заметил Путин. В свою очередь Воробьев доложил, что в области увеличивается и количество школ, и количество преподавателей.
https://ria.ru/20250206/putin-1997828859.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, андрей воробьев, социальный навигатор, сн_образование, снг
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Андрей Воробьев, Социальный навигатор, СН_Образование, СНГ
Путин отметил рост числа преподавателей в подмосковных школах

Путин обратил внимание на увеличение числа учителей в школах в Подмосковье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев
Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличение количества преподавателей в школах Московской области.
На встрече с главой государства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе будут построены порядка 25 школ и особое внимание будет уделено заботе об учителях.
"У вас увеличивается количество преподавателей школ, да?" - заметил Путин.
В свою очередь Воробьев доложил, что в области увеличивается и количество школ, и количество преподавателей.
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