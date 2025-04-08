https://ria.ru/20250408/putin-2009925883.html

В России разрешили привлекать подростков к работе в выходные в ряде случаев

В России разрешили привлекать подростков к работе в выходные в ряде случаев - РИА Новости, 08.04.2025

В России разрешили привлекать подростков к работе в выходные в ряде случаев

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T01:35:00+03:00

2025-04-08T01:35:00+03:00

2025-04-08T10:48:00+03:00

общество

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владимир путин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Согласно федеральному закону, работодателю предоставляется право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни - в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой", - заявляла сенатор Наталия Косихина на пленарном заседании Совфеда, представляя закон. В беседе с РИА Новости сенатор также поясняла, что ранее ТК РФ устанавливал ограничения на условия труда для работников младше 18 лет, а работодателям запрещалось привлекать несовершеннолетних к сверхурочной работе. "Исключения составляли представители творческих профессий, участвующие в создании или исполнении произведений", - отмечала политик. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250407/putin-2009828430.html

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общество, россия, владимир путин, совет федерации рф, социальный навигатор, детские вопросы