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В России разрешили привлекать подростков к работе в выходные в ряде случаев - РИА Новости, 08.04.2025
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01:35 08.04.2025 (обновлено: 10:48 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/putin-2009925883.html
В России разрешили привлекать подростков к работе в выходные в ряде случаев
В России разрешили привлекать подростков к работе в выходные в ряде случаев - РИА Новости, 08.04.2025
В России разрешили привлекать подростков к работе в выходные в ряде случаев
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T01:35:00+03:00
2025-04-08T10:48:00+03:00
общество
россия
владимир путин
совет федерации рф
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Согласно федеральному закону, работодателю предоставляется право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни - в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой", - заявляла сенатор Наталия Косихина на пленарном заседании Совфеда, представляя закон. В беседе с РИА Новости сенатор также поясняла, что ранее ТК РФ устанавливал ограничения на условия труда для работников младше 18 лет, а работодателям запрещалось привлекать несовершеннолетних к сверхурочной работе. "Исключения составляли представители творческих профессий, участвующие в создании или исполнении произведений", - отмечала политик. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250407/putin-2009828430.html
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общество, россия, владимир путин, совет федерации рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
В России разрешили привлекать подростков к работе в выходные в ряде случаев

Путин подписал закон, разрешающий привлекать подростков к работе на каникулах

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Согласно федеральному закону, работодателю предоставляется право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни - в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой", - заявляла сенатор Наталия Косихина на пленарном заседании Совфеда, представляя закон.
В беседе с РИА Новости сенатор также поясняла, что ранее ТК РФ устанавливал ограничения на условия труда для работников младше 18 лет, а работодателям запрещалось привлекать несовершеннолетних к сверхурочной работе.
"Исключения составляли представители творческих профессий, участвующие в создании или исполнении произведений", - отмечала политик.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
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