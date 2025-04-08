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В Приморье отловили хромающего тигра, таскавшего собак в селе - РИА Новости, 08.04.2025
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03:09 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/primore-2009928188.html
В Приморье отловили хромающего тигра, таскавшего собак в селе
В Приморье отловили хромающего тигра, таскавшего собак в селе - РИА Новости, 08.04.2025
В Приморье отловили хромающего тигра, таскавшего собак в селе
Сотрудники охотнадзора Приморья отловили в Ольгинском округе края конфликтного тигра, нападавшего на собак в селе Маргаритово, хищник доставлен в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T03:09:00+03:00
2025-04-08T03:09:00+03:00
россия
хабаровский край
амурская область
общероссийский народный фронт
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр - РИА Новости. Сотрудники охотнадзора Приморья отловили в Ольгинском округе края конфликтного тигра, нападавшего на собак в селе Маргаритово, хищник доставлен в реабилитационный центр, сообщает минприроды региона. В конце марта Общероссийский народный фронт со ссылкой на местных жителей сообщил, что с осени 2024 года в селе Маргаритово Ольгинского округа тигр утащил несколько собак со дворов. По словам очевидцев, тигр, который приходил во дворы, был сильно истощен и хромал. "В окрестностях села Маргаритово Ольгинского муниципального округа в ночь на 8 апреля отловлен конфликтный тигр… При осмотре выяснилось, что самец имеет травму лапы. Животное направлено в центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр", - говорится в сообщении. Отмечается, что тигр был отловлен в первые сутки после начала работ специалистов по отлову. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250404/tigr-2009250607.html
https://ria.ru/20250312/tigr-2004440384.html
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россия, хабаровский край, амурская область, общероссийский народный фронт
Россия, Хабаровский край, Амурская область, Общероссийский народный фронт
В Приморье отловили хромающего тигра, таскавшего собак в селе

В Приморье отловили хромающего тигра, таскавшего собак в селе Маргаритово

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр - РИА Новости. Сотрудники охотнадзора Приморья отловили в Ольгинском округе края конфликтного тигра, нападавшего на собак в селе Маргаритово, хищник доставлен в реабилитационный центр, сообщает минприроды региона.
В конце марта Общероссийский народный фронт со ссылкой на местных жителей сообщил, что с осени 2024 года в селе Маргаритово Ольгинского округа тигр утащил несколько собак со дворов. По словам очевидцев, тигр, который приходил во дворы, был сильно истощен и хромал.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Приморье инспектор парка застрелил амурского тигра, убившего лесничего
4 апреля, 07:19
"В окрестностях села Маргаритово Ольгинского муниципального округа в ночь на 8 апреля отловлен конфликтный тигр… При осмотре выяснилось, что самец имеет травму лапы. Животное направлено в центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тигр был отловлен в первые сутки после начала работ специалистов по отлову.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Раскрыты подробности нападения амурского тигра на лесничего
12 марта, 03:50
 
РоссияХабаровский крайАмурская областьОбщероссийский народный фронт
 
 
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