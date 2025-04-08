https://ria.ru/20250408/primore-2009928188.html

В Приморье отловили хромающего тигра, таскавшего собак в селе

В Приморье отловили хромающего тигра, таскавшего собак в селе - РИА Новости, 08.04.2025

В Приморье отловили хромающего тигра, таскавшего собак в селе

Сотрудники охотнадзора Приморья отловили в Ольгинском округе края конфликтного тигра, нападавшего на собак в селе Маргаритово, хищник доставлен в... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T03:09:00+03:00

2025-04-08T03:09:00+03:00

2025-04-08T03:09:00+03:00

россия

хабаровский край

амурская область

общероссийский народный фронт

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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр - РИА Новости. Сотрудники охотнадзора Приморья отловили в Ольгинском округе края конфликтного тигра, нападавшего на собак в селе Маргаритово, хищник доставлен в реабилитационный центр, сообщает минприроды региона. В конце марта Общероссийский народный фронт со ссылкой на местных жителей сообщил, что с осени 2024 года в селе Маргаритово Ольгинского округа тигр утащил несколько собак со дворов. По словам очевидцев, тигр, который приходил во дворы, был сильно истощен и хромал. "В окрестностях села Маргаритово Ольгинского муниципального округа в ночь на 8 апреля отловлен конфликтный тигр… При осмотре выяснилось, что самец имеет травму лапы. Животное направлено в центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр", - говорится в сообщении. Отмечается, что тигр был отловлен в первые сутки после начала работ специалистов по отлову. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250404/tigr-2009250607.html

https://ria.ru/20250312/tigr-2004440384.html

россия

хабаровский край

амурская область

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россия, хабаровский край, амурская область, общероссийский народный фронт