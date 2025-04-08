Премьер Госсовета КНР рассказал о цели ответа на пошлины США
Ли Цян: ответ Китая на пошлины США направлен на защиту международной торговли
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Принятые КНР меры в ответ на пошлины США направлены на защиту не только интересов самого Китая, но и правил международной торговли, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в телефонном разговоре с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.
"Недавно США под различными предлогами объявили о введении неизбирательных пошлин по отношению ко всем торговым партнерам, включая Китай и Европу, что является типичным проявлением унилатерализма, протекционизма и экономического давления. Принятые Китаем решительные меры не только направлены на защиту собственного суверенитета, безопасности и интересов развития, но также и на защиту правил международной торговли, международной честности и правосудия", - сказал Ли Цян, слова которого приводит агентство Синьхуа.
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Он добавил, что человечество живет в "одной глобальной деревне", где "никто не может заботиться лишь о себе".
"Китай и ЕС должны укреплять связи и координацию, расширять взаимную открытость, вместе защищать свободную и открытую торговлю и инвестиции, поддерживать стабильность и бесперебойную работу глобальных производственных и логистических цепочек, а также привносить больше стабильности и определенности в отношения двух сторон и мировую экономику", - сказал премьер Госсовета.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, при этом "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом.
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