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"Диктант Победы" напишут в 84 странах мира
"Диктант Победы" напишут в 84 странах мира - РИА Новости, 08.04.2025
"Диктант Победы" напишут в 84 странах мира
Международный исторический "Диктант Победы" напишут в 84 странах мира, в том числе в КНДР, Ирландии и Швейцарии, сообщил руководитель Центрального исполкома... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:35:00+03:00
2025-04-08T09:35:00+03:00
2025-04-08T09:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ирландия
швейцария
куба
александр сидякин
сергей кравцов
единая россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Международный исторический "Диктант Победы" напишут в 84 странах мира, в том числе в КНДР, Ирландии и Швейцарии, сообщил руководитель Центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин. "Диктант Победы" "Единой России" напишут в 84 странах… Участие в нашей акции впервые примут КНДР, Ирландия, Куба, Швейцария, Швеция, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, Шри-Ланка, Эфиопия, Кипр. Для написания диктанта откроются более 250 иностранных площадок. Они, как правило, создаются на базе Русских домов, посольских школ", - приводят слова Сидякина на официальном сайте ЕР. Он отметил, что "Диктант Победы" напишут на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком, киргизском, а онлайн-задания будут доступны на четырех языках – английском, арабском, китайском и испанском. "Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что акция в 2025 году пройдет 25 апреля.
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ирландия, швейцария, куба, александр сидякин, сергей кравцов, единая россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ирландия, Швейцария, Куба, Александр Сидякин, Сергей Кравцов, Единая Россия
"Диктант Победы" напишут в 84 странах мира
Сидякин: Диктант Победы напишут в 84 странах мира