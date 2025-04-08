https://ria.ru/20250408/peterburg-2010026922.html

В Петербурге пресекли канал незаконной миграции

В Петербурге пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 08.04.2025

В Петербурге пресекли канал незаконной миграции

Полицейские пресекли в Санкт-Петербурге канал незаконной миграции, легализовавший более 100 иностранцев, задержаны 15 подозреваемых, в том числе организаторы,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:16:00+03:00

2025-04-08T14:16:00+03:00

2025-04-08T14:16:00+03:00

происшествия

жилье

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ирина волк

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полицейские пресекли в Санкт-Петербурге канал незаконной миграции, легализовавший более 100 иностранцев, задержаны 15 подозреваемых, в том числе организаторы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с сотрудниками из Санкт-Петербурга пресекли канал незаконной легализации мигрантов. По подозрению в совершении преступления задержаны 15 человек", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что двое местных жителей организовали нелегальный бизнес. Через знакомого они искали иностранцев, которые хотели заключить фиктивный брак с гражданами России для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство. Стоимость услуг злоумышленников доходила до 200 тысяч рублей. С 2022 года женщины за денежное вознаграждение согласились формально вступить в брак с гражданами государств как ближнего, так и дальнего зарубежья. Каждая получила от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, фигуранты могли помочь и с регистрацией по месту пребывания. Для этого заранее были подобраны сообщники из числа собственников жилья в Санкт-Петербурге. Цена одной такой услуги составляла от 4 до 14 тысяч рублей, а на миграционный учет было поставлено не менее 100 иностранцев. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 15 человек. Среди них предполагаемые организаторы, фиктивные жены, а также владельцы квартир. В ходе обысков по адресам их проживания, а также в офисном помещении в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области обнаружены и изъяты документы и предметы, имеющие доказательственное значение", - уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – в виде запрета определенных действий. Материалы направлены в прокуратуры районов Санкт-Петербурга для аннулирования браков в судебном порядке, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250303/izbil--2002737332.html

https://ria.ru/20250312/kuzbass-2004470034.html

санкт-петербург

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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, отрадное, ирина волк