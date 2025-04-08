https://ria.ru/20250408/peterburg-2009947673.html
В Петербурге отпустили ученицу школы, повесившую портреты членов РДК*
В Петербурге отпустили ученицу школы, повесившую портреты членов РДК* - РИА Новости, 08.04.2025
В Петербурге отпустили ученицу школы, повесившую портреты членов РДК*
Несовершеннолетняя ученица одной из школ Петербурга, повесившая портреты Дениса Капустина** и Алексея Левкина** (внесены в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:11:00+03:00
2025-04-08T09:11:00+03:00
2025-04-08T10:28:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
кировский район
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Несовершеннолетняя ученица одной из школ Петербурга, повесившая портреты Дениса Капустина** и Алексея Левкина** (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из "Русского добровольческого корпуса"* (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) на стенде в школе, отпущена из-под стражи и переведена под домашний арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. "Двадцать седьмого марта Кировский районный суд отказал следствию в продлении стражи, избрав ей домашний арест по 27.05.2025", - сообщила собеседница агентства. Сообщалось, что несовершеннолетнюю школьницу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Публичное оправдание или пропаганда терроризма". Ранее источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что на информационном стенде в одной из школ в Кировском районе города появились фотографии Дениса Капустина и Алексея Левкина. После чего была задержана 16-летняя учащаяся, которая сообщила, что сама по своей собственной инициативе решила повесить эти портреты. В декабре 2024 года ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.* запрещенная в России террористическая организация** внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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происшествия, россия, санкт-петербург, кировский район, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Кировский район, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Петербурге отпустили ученицу школы, повесившую портреты членов РДК*
В Петербурге школьницу, повесившую портреты членов РДК, отпустили из-под стражи