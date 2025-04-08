https://ria.ru/20250408/peskov-2009994880.html

Песков назвал решение Латвии по сносу военных мемориалов позором для страны

Песков назвал решение Латвии по сносу военных мемориалов позором для страны - РИА Новости, 08.04.2025

Песков назвал решение Латвии по сносу военных мемориалов позором для страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решении Латвии по массовому сносу военных мемориалов, назвал это позором для страны. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:38:00+03:00

2025-04-08T12:38:00+03:00

2025-04-08T13:37:00+03:00

россия

латвия

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решении Латвии по массовому сносу военных мемориалов, назвал это позором для страны. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Латвия в преддверии 80-летия Победы собирается уничтожить треть находящихся на территории страны монументов над братскими могилами, для этого планируется "опровергнуть" наличие под памятниками таких захоронений. "Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, это, наверное, позор для страны. Это позор для страны, и горе тому народу, который воюет со своей историей", — сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250306/latviya-2003391058.html

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россия, латвия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире