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Песков назвал решение Латвии по сносу военных мемориалов позором для страны - РИА Новости, 08.04.2025
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12:38 08.04.2025 (обновлено: 13:37 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/peskov-2009994880.html
Песков назвал решение Латвии по сносу военных мемориалов позором для страны
Песков назвал решение Латвии по сносу военных мемориалов позором для страны - РИА Новости, 08.04.2025
Песков назвал решение Латвии по сносу военных мемориалов позором для страны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решении Латвии по массовому сносу военных мемориалов, назвал это позором для страны. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:38:00+03:00
2025-04-08T13:37:00+03:00
россия
латвия
дмитрий песков
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в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решении Латвии по массовому сносу военных мемориалов, назвал это позором для страны. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Латвия в преддверии 80-летия Победы собирается уничтожить треть находящихся на территории страны монументов над братскими могилами, для этого планируется "опровергнуть" наличие под памятниками таких захоронений. "Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, это, наверное, позор для страны. Это позор для страны, и горе тому народу, который воюет со своей историей", — сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250306/latviya-2003391058.html
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россия, латвия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Латвия, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Песков назвал решение Латвии по сносу военных мемориалов позором для страны

Песков назвал снос военных мемориалов в Латвии позором для страны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решении Латвии по массовому сносу военных мемориалов, назвал это позором для страны.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Латвия в преддверии 80-летия Победы собирается уничтожить треть находящихся на территории страны монументов над братскими могилами, для этого планируется "опровергнуть" наличие под памятниками таких захоронений.
"Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, это, наверное, позор для страны. Это позор для страны, и горе тому народу, который воюет со своей историей", — сказал Песков журналистам.
Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Глава МВД Латвии придумал дерзкий план против России
6 марта, 13:32
 
РоссияЛатвияДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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