Рособрнадзор разработал порядок предоставления результатов ОГЭ
Рособрнадзор определил порядок передачи итогов ОГЭ для сдающих более 2 предметов
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверение личности школьника перед началом экзамена
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рособрнадзор разработал порядок предоставления сведений о результатах ОГЭ выпускников из регионов, не участвующих в эксперименте по сдаче лишь двух экзаменов для поступления в СПО, чтобы оценки могли быть учтены в случае продолжения обучения выпускника в образовательных организациях регионов, где эксперимент проводится, сообщается на сайте ведомства.
"Рособрнадзор разработал порядок предоставления сведений о результатах ОГЭ выпускников из регионов, не участвующих в эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования, в регионы-участники эксперимента, чтобы эти результаты могли быть учтены в случае продолжения обучения выпускника в образовательных организациях данных регионов. Проект приказа ведомства опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, не планирующим продолжать обучение в 10 классе. Успешно сданных ОГЭ по этим предметам также будет достаточно для поступления в колледж и последующего получения среднего профессионального образования. Новые нормы в формате эксперимента будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
Если в колледжи указанных субъектов России будет поступать абитуриент из другого региона, результаты его экзаменов передадут в региональный орган власти, занимающийся вопросами образования.
Ранее прием в колледжи осуществлялся по конкурсу аттестатов, а критерии зачисления обучающихся в профильные 10 классы определялись локальными нормативными актами школы.