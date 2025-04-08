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Рособрнадзор разработал порядок предоставления результатов ОГЭ - РИА Новости, 08.04.2025
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17:51 08.04.2025 (обновлено: 18:14 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/oge-2010087573.html
Рособрнадзор разработал порядок предоставления результатов ОГЭ
Рособрнадзор разработал порядок предоставления результатов ОГЭ - РИА Новости, 08.04.2025
Рособрнадзор разработал порядок предоставления результатов ОГЭ
Рособрнадзор разработал порядок предоставления сведений о результатах ОГЭ выпускников из регионов, не участвующих в эксперименте по сдаче лишь двух экзаменов... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:51:00+03:00
2025-04-08T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рособрнадзор разработал порядок предоставления сведений о результатах ОГЭ выпускников из регионов, не участвующих в эксперименте по сдаче лишь двух экзаменов для поступления в СПО, чтобы оценки могли быть учтены в случае продолжения обучения выпускника в образовательных организациях регионов, где эксперимент проводится, сообщается на сайте ведомства. "Рособрнадзор разработал порядок предоставления сведений о результатах ОГЭ выпускников из регионов, не участвующих в эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования, в регионы-участники эксперимента, чтобы эти результаты могли быть учтены в случае продолжения обучения выпускника в образовательных организациях данных регионов. Проект приказа ведомства опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, не планирующим продолжать обучение в 10 классе. Успешно сданных ОГЭ по этим предметам также будет достаточно для поступления в колледж и последующего получения среднего профессионального образования. Новые нормы в формате эксперимента будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Если в колледжи указанных субъектов России будет поступать абитуриент из другого региона, результаты его экзаменов передадут в региональный орган власти, занимающийся вопросами образования. Ранее прием в колледжи осуществлялся по конкурсу аттестатов, а критерии зачисления обучающихся в профильные 10 классы определялись локальными нормативными актами школы.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор разработал порядок предоставления результатов ОГЭ

Рособрнадзор определил порядок передачи итогов ОГЭ для сдающих более 2 предметов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверение личности школьника перед началом экзамена
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Удостоверение личности школьника перед началом экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рособрнадзор разработал порядок предоставления сведений о результатах ОГЭ выпускников из регионов, не участвующих в эксперименте по сдаче лишь двух экзаменов для поступления в СПО, чтобы оценки могли быть учтены в случае продолжения обучения выпускника в образовательных организациях регионов, где эксперимент проводится, сообщается на сайте ведомства.
"Рособрнадзор разработал порядок предоставления сведений о результатах ОГЭ выпускников из регионов, не участвующих в эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования, в регионы-участники эксперимента, чтобы эти результаты могли быть учтены в случае продолжения обучения выпускника в образовательных организациях данных регионов. Проект приказа ведомства опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.
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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, не планирующим продолжать обучение в 10 классе. Успешно сданных ОГЭ по этим предметам также будет достаточно для поступления в колледж и последующего получения среднего профессионального образования. Новые нормы в формате эксперимента будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
Если в колледжи указанных субъектов России будет поступать абитуриент из другого региона, результаты его экзаменов передадут в региональный орган власти, занимающийся вопросами образования.
Ранее прием в колледжи осуществлялся по конкурсу аттестатов, а критерии зачисления обучающихся в профильные 10 классы определялись локальными нормативными актами школы.
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