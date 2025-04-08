https://ria.ru/20250408/obrazovanie-2009842844.html

Сомнительные методы американской перестройки образования

Сомнительные методы американской перестройки образования - РИА Новости, 08.04.2025

Сомнительные методы американской перестройки образования

Программу реиндустриализации США 47-й ее президент, как известно, начал не с тарифов, а с образования. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:00:00+03:00

2025-04-08T08:00:00+03:00

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Программу реиндустриализации США 47-й ее президент, как известно, начал не с тарифов, а с образования.Лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой" стартовал с ликвидации Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) и Министерства образования. Причина проста — обе "госконторы", по мнению главы государства, мешают возрождению в экономике значения "стального пояса" и нефтяных штатов.Образовательные системы России и США — принципиально разные. В российских условиях аналог указа Дональда Трампа об упразднении Министерства образования имел бы ошеломляющий эффект. Для Америки он не стал потрясением. Образование там децентрализовано, до октября 1979 года федерального органа вообще не существовало, регулирование осуществлялось на уровне каждого отдельного штата.Но дело не в степени централизации, а в правильной постановке целей. Одна из новостей конца марта на сайте Белого дома: Hyundai объявила о строительстве нового сталелитейного завода в Луизиане. Вот что занимает сегодня республиканцев. А для этого нужны кадры.Неолиберальные ценности привели образование США к парадоксальной ситуации: деятельность единого регулирующего центра не укрепляла систему, а наоборот, усиливала энтропию. В указе о роспуске министерства от 20 марта 2025 года его работа охарактеризована как "бюрократия федеральных программ и долларов". Министерство осваивает бюджет: одна программа поддержки сменяет другую, часто они наслаиваются друг на друга. Денежных ресурсов все больше, но энтропия рассеивает их энергию. Полезная работа не происходит. Как это похоже на сегодняшние реалии российского образования.Указ лаконичен, но в нем все сказано и о целях, и о диагнозе. Приведены данные Национальной оценки успеваемости: 70% учащихся 8-х классов показали неудовлетворительные навыки чтения и понимания текста, близкие к историческим минимумам; 72% не знают элементарной математики. Себестоимость обучения в расчете на одного ученика в США одна из самых высоких, а результаты — на двойку. Вопиющая неэффективность.Еще одна вредная функция упраздненного американского Минобра заключалась, по мнению Трампа, в "маскировке несвободы под свободу". Незаконная дискриминация большинства населения страны проводилась под лозунгами борьбы за гендерное и расовое равноправие и тому подобные неолиберальные мантры. Деятельность министерства провоцировала массовые пропалестинские митинги в ведущих университетах и поддерживала движение "Жизни черных имеют значение" с его знаменитым целованием ботинок правнуками плантаторов и сносом памятников истории. Цветные революции президенту-бизнесмену, да еще за государственные деньги, конечно же, не нужны.Трамп резонно заявляет, что образование, особенно университетское, в качестве башни из слоновой кости не приносит пользы обществу. Можно лучше понять намерения американского президента, если вспомнить идею его прошлого президентского срока о слиянии двух министерств — образования и труда ради сближения образования с кадровыми потребностями экономики. И снова практически полное пересечение с актуальной российской повесткой.И куда уж больше — президент США озвучивает прямые тезисы о "прививке" патриотизма в образовании. В частности, идею о создании нового органа по аттестации учителей на предмет следования "патриотическим ценностям".Казалось бы, вот она, панацея. Бери кальку и следуй "заветам" Трампа. Некоторые горячие головы в соцсетях уже предлагают и ликвидацию министерств, и введение института комиссаров. Вот только одна из центральных идей республиканца — создание нового онлайн-университета "Американская академия" (American Academy), призванного предоставлять бесплатно образование "мирового уровня". Обучение будет состоять из дистанционных курсов. На выходе студенты получат "эквивалент диплома бакалавра", который федеральное правительство и работодатели должны признавать и принимать. Классический пример популизма.Основной аргумент Трампа — рынок. Однако вряд ли какая-либо еще страна в мире ощутила на себе столь тяжелые последствия наивных упований на рыночное саморегулирование, как Россия. Вплоть до потери здравого смысла. В образовании надо мыслить и действовать педагогически, а не рыночно. Сама суть взаимодействия мастера или наставника, можно называть это по-разному, с учеником предполагает определенную долю альтруизма со стороны первого. "Плох тот учитель, чей ученик не превзошел его" — в этих всем известных словах выражена суть прогресса, и они полностью противоречат рыночному постулату о том, что нельзя взращивать себе конкурентов.Джон Кеннеди, завидуя успехам СССР в космосе, назвал их первопричину — советская школа. Но она не появилась ниоткуда. На самом деле в индустриальный период государства это была модель школы дореволюционной.Первое. Дмитрий Иванович Менделеев: "Образование без воспитания — меч в руках сумасшедшего". Именно этот девиз всегда лежал в основе традиционного российского образования. И именно он должен стать основой новой идеологической методики. Институт наставничества — это то, чего нет и никогда не будет в школах США. Еще и потому, что там нет великой русской литературы.Второе. Фундаментальность образования. Мантры про то, что в гимназиях изучали латынь, знают все. Но прежде всего там системно изучали математику, физику и химию. Такой подход давал формирование миропонимания, а без него невозможно и формирование мировоззрения.В условиях новой экономики автоматический перенос модели, конечно же, невозможен, так же как и "занимательные" западные образцы. Но речь не об их копировании, а о преемственности, базирующейся на отечественных смыслах. Преемственность в лучшем и копирование — принципиально разные вещи. Второй метод, безусловно, проще, но он заранее обречен на неудачу. Копия, попадая в неорганичный для себя контекст, ведет себя непредсказуемо. Верность проверенным временем базовым принципам — другое дело.Третье. Один из самых популярных терминов сегодня — бесшовное, то есть непрерывное образование. Но расшифровки, что стоит за этим лозунгом, в реальности нет. Сложность и невыстроенность программы для каждого следующего возраста выливается в дискуссию — когда читать "Войну и мир", а когда "Севастопольские рассказы" военкора Толстого. Детей в третьем классе пугают ньютонами и джоулями. Выстраиваются схемы психофизического поведения поколений X, Y, Z, A. Но определяют их не по степени восприятия знаний, а по умению владеть смартфоном.Что значит непрерывное образование? Это уход от образования, состоящего из отдельных частей — школьного, специального, высшего, послевузовского, в единую систему из органично связанных между собой ступеней. Отдельные пазлы общей картины образования нельзя произвольно перемешивать — так мы сформируем у человека не "подвижный интеллект познания", а бессвязную мозаику отрывочных сведений. И нельзя возлагать всю ответственность на обучаемого, он еще не прошел все этапы, не может представлять себе картину целиком. Поэтому педагог — это всегда субъект, личность, несущая конструктивную, организаторскую, коммуникативную, информационную, исследовательскую, развивающую и коррекционную миссии, а не поставщик услуг. Мы уже вычеркнули эту формулировку из нормативной базы. Осталось ее осознать.

https://ria.ru/20250401/usaid-2008770197.html

https://ria.ru/20250313/obrazovanie-2004606941.html

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Владимир Литвиненко https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997785214_865:40:2790:1965_100x100_80_0_0_105372289b130a204daede7aaef0e59b.jpg

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