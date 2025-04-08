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Замедление инфляции в России не останавливается, заявил ЦБ
Замедление инфляции в России не останавливается, заявил ЦБ - РИА Новости, 08.04.2025
Замедление инфляции в России не останавливается, заявил ЦБ
Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции в РФ не останавливается, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:51:00+03:00
2025-04-08T09:51:00+03:00
2025-04-08T10:08:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции в РФ не останавливается, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы видим уже проявляющиеся эффекты: инфляция уже снижается, если смотреть на месячный текущий темп роста. В декабре, если пересчитать декабрьскую инфляцию на год целиком, она была около 14%. Это очень высокий показатель. В январе она была меньше 11%, в феврале меньше 8%. За март цифра выйдет завтра, но недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается", - сказала Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), кпрф, госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), КПРФ, Госдума РФ
Замедление инфляции в России не останавливается, заявил ЦБ
Набиуллина: замедление инфляции в России не останавливается