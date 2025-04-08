Рейтинг@Mail.ru
Замедление инфляции в России не останавливается, заявил ЦБ - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 08.04.2025 (обновлено: 10:08 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/nabiullina-2009954723.html
Замедление инфляции в России не останавливается, заявил ЦБ
Замедление инфляции в России не останавливается, заявил ЦБ - РИА Новости, 08.04.2025
Замедление инфляции в России не останавливается, заявил ЦБ
Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции в РФ не останавливается, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:51:00+03:00
2025-04-08T10:08:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
кпрф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437556_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_521f3ea8971a23babfeb82d0b5195701.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции в РФ не останавливается, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы видим уже проявляющиеся эффекты: инфляция уже снижается, если смотреть на месячный текущий темп роста. В декабре, если пересчитать декабрьскую инфляцию на год целиком, она была около 14%. Это очень высокий показатель. В январе она была меньше 11%, в феврале меньше 8%. За март цифра выйдет завтра, но недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается", - сказала Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.
https://ria.ru/20250328/putin-2007840666.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437556_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_6d94c8616c6ce772d8ed4ffe747c58fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), кпрф, госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), КПРФ, Госдума РФ
Замедление инфляции в России не останавливается, заявил ЦБ

Набиуллина: замедление инфляции в России не останавливается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции в РФ не останавливается, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы видим уже проявляющиеся эффекты: инфляция уже снижается, если смотреть на месячный текущий темп роста. В декабре, если пересчитать декабрьскую инфляцию на год целиком, она была около 14%. Это очень высокий показатель. В январе она была меньше 11%, в феврале меньше 8%. За март цифра выйдет завтра, но недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается", - сказала Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин заявил о необходимости формирования резервов для борьбы с инфляцией
28 марта, 03:07
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)КПРФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала