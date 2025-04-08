https://ria.ru/20250408/moskva-2009970065.html

Девятиклассники в Москве впервые получат гарантированное место в колледже

Девятиклассники в Москве впервые получат гарантированное место в колледже - РИА Новости, 08.04.2025

Девятиклассники в Москве впервые получат гарантированное место в колледже

Девятиклассники в Москве впервые гарантированно получат бесплатное место в колледже, количество бюджетных мест в них увеличили до 37 тысяч, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:15:00+03:00

2025-04-08T11:15:00+03:00

2025-04-08T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Девятиклассники в Москве впервые гарантированно получат бесплатное место в колледже, количество бюджетных мест в них увеличили до 37 тысяч, сообщается на сайте мэра и правительства. "Так как на рынке труда растет спрос на выпускников системы среднего профессионального образования, повышается заинтересованность школьников в обучении в колледжах. Поэтому Москва увеличила количество бюджетных мест в городских колледжах на 10 тысяч - до 37 тысяч. Впервые нормативно вводится гарантия для каждого московского девятиклассника на бесплатное место в столичном учреждении среднего профессионального образования", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году столичные девятиклассники, планирующие обучение в колледже, смогут сдавать только два основных государственных экзамена вместо четырех - по русскому языку и математике. Аттестат, полученный на основании их сдачи, равен аттестату, выданному после сдачи четырех ОГЭ, и дает право поступить в любой колледж на любую специальность. Приемная кампания в колледжи начнется в конце июня. "Чтобы воспользоваться возможностью сдать только два обязательных экзамена, необходимо до 15 мая на портале mos.ru изменить выбор ОГЭ с четырех до двух предметов", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20241226/moskva-1991393159.html

https://ria.ru/20250402/1571389671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование