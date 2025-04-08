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Калужская область представила свои возможности в МИД России - РИА Новости, 08.04.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
19:01 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/mid-2010102277.html
Калужская область представила свои возможности в МИД России
Калужская область представила свои возможности в МИД России - РИА Новости, 08.04.2025
Калужская область представила свои возможности в МИД России
Калужская область презентовала свой инвестиционный, экономический и культурно-туристический потенциал в министерстве иностранных дел России, сообщает... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T19:01:00+03:00
2025-04-08T19:01:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КАЛУГА, 8 апр – РИА Новости. Калужская область презентовала свой инвестиционный, экономический и культурно-туристический потенциал в министерстве иностранных дел России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сообщается, что во вторник в Москве в культурном центре главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России состоялась презентация инвестиционного, экономического и культурно-туристического потенциала Калужской области. Руководитель региона Владислав Шапша поблагодарил МИД России и лично главу ведомства Сергея Лаврова за возможность продвижения Калужской области на международном уровне. "Что ждем от мероприятия? Активизации торгово-экономических связей с зарубежными партнерами, выход на новые внешние рынки наших предприятий. И конечно, укрепления гуманитарных связей с дружественными странами", - цитирует губернатора пресс-служба. Лавров приветствовал гостей презентации, выразив уверенность в том, что она позволит участникам подробно ознакомиться, по его словам, с "динамично развивающимся регионом России, но главное, прекрасным краем, прекрасными людьми, с прекрасными традициями, визитной карточкой региона и его богатейшим наследием". Глава МИД России в числе прочего подчеркнул, что за последнее десятилетие Калужская область стала одним из индустриальных флагманов РФ, отметив, что "уникальные наработки Калужской области в сфере взаимодействия с инвесторами служат сегодня моделью для многих других регионов Российской Федерации". Лавров также подчеркнул, что регион продолжил активное развитие и в условиях санкций, переориентировав связи на новых партнеров. Шапша познакомил гостей с перспективными проектами, экономическими возможностями, культурно-историческим наследием, традициями, а также планами региона по наращиванию международных и внешнеэкономических связей. "Глава региона особо отметил, что в настоящее время в области работают 12 индустриальных парков, в число резидентов которых уже входят порядка 200 российских и зарубежных компаний", - говорится в сообщении. По словам губернатора, предприятия калужского фармкластера выпускают более 240 наименований лекарств. За неполный год с конвейера успешно перезапущенного автокластера сошло 15 тысяч автомобилей, а в этом году планируется десятикратное увеличение выпуска. В этом году по росту промышленности Калужская область вышла в лидеры ЦФО и заняла четвертое место в стране. Внешнеторговый оборот предприятий региона достиг в прошлом году почти 4 миллиардов долларов. За последние пять лет в три раза вырос экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции, подчеркнул Шапша.
https://ria.ru/20250403/kaluga-2009060946.html
https://ria.ru/20250220/novoseltsev-2000575052.html
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калужская область, владислав шапша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Калужская область представила свои возможности в МИД России

Калужская область провела презентацию своего потенциала в МИД России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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КАЛУГА, 8 апр – РИА Новости. Калужская область презентовала свой инвестиционный, экономический и культурно-туристический потенциал в министерстве иностранных дел России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Сообщается, что во вторник в Москве в культурном центре главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России состоялась презентация инвестиционного, экономического и культурно-туристического потенциала Калужской области.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Производство бесколлекторных электродвигателей запустили в Калуге
3 апреля, 11:19
Руководитель региона Владислав Шапша поблагодарил МИД России и лично главу ведомства Сергея Лаврова за возможность продвижения Калужской области на международном уровне.
"Что ждем от мероприятия? Активизации торгово-экономических связей с зарубежными партнерами, выход на новые внешние рынки наших предприятий. И конечно, укрепления гуманитарных связей с дружественными странами", - цитирует губернатора пресс-служба.
Лавров приветствовал гостей презентации, выразив уверенность в том, что она позволит участникам подробно ознакомиться, по его словам, с "динамично развивающимся регионом России, но главное, прекрасным краем, прекрасными людьми, с прекрасными традициями, визитной карточкой региона и его богатейшим наследием".
Глава МИД России в числе прочего подчеркнул, что за последнее десятилетие Калужская область стала одним из индустриальных флагманов РФ, отметив, что "уникальные наработки Калужской области в сфере взаимодействия с инвесторами служат сегодня моделью для многих других регионов Российской Федерации". Лавров также подчеркнул, что регион продолжил активное развитие и в условиях санкций, переориентировав связи на новых партнеров.
Шапша познакомил гостей с перспективными проектами, экономическими возможностями, культурно-историческим наследием, традициями, а также планами региона по наращиванию международных и внешнеэкономических связей.
"Глава региона особо отметил, что в настоящее время в области работают 12 индустриальных парков, в число резидентов которых уже входят порядка 200 российских и зарубежных компаний", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, предприятия калужского фармкластера выпускают более 240 наименований лекарств. За неполный год с конвейера успешно перезапущенного автокластера сошло 15 тысяч автомобилей, а в этом году планируется десятикратное увеличение выпуска. В этом году по росту промышленности Калужская область вышла в лидеры ЦФО и заняла четвертое место в стране. Внешнеторговый оборот предприятий региона достиг в прошлом году почти 4 миллиардов долларов. За последние пять лет в три раза вырос экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции, подчеркнул Шапша.
Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Новосельцев: государство поддержит ответственных калужских предпринимателей
20 февраля, 15:44
 
Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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