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Фон дер Ляйен призвала Китай к участию в урегулировании на Украине - РИА Новости, 08.04.2025
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12:21 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/lyayen-2009991637.html
Фон дер Ляйен призвала Китай к участию в урегулировании на Украине
Фон дер Ляйен призвала Китай к участию в урегулировании на Украине - РИА Новости, 08.04.2025
Фон дер Ляйен призвала Китай к участию в урегулировании на Украине
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Китай играть более активную роль в процессе урегулирования на Украине, следует из сообщения... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:21:00+03:00
2025-04-08T12:21:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Китай играть более активную роль в процессе урегулирования на Украине, следует из сообщения пресс-службы ЕК по итогам телефонного разговора с премьером госсовета КНР Ли Цянем. "Глава ЕК подтвердила твердую поддержку ЕС справедливому и прочному миру на Украине… Она призвала Китай активизировать усилия для обеспечения важного вклада в мирный процесс", - говорится в документе. Ранее глава Еврокомиссии неоднократно призывала к наращиванию военной помощи Украине со стороны ЕС, особенно, на фоне снижения потоков такой помощи со стороны США. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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в мире, украина, китай, россия, владимир путин, урсула фон дер ляйен, ли цян, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Китай, Россия, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Ли Цян, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен призвала Китай к участию в урегулировании на Украине

Фон дер Ляйен призвала Китай активнее участвовать в урегулировании на Украине

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Китай играть более активную роль в процессе урегулирования на Украине, следует из сообщения пресс-службы ЕК по итогам телефонного разговора с премьером госсовета КНР Ли Цянем.
"Глава ЕК подтвердила твердую поддержку ЕС справедливому и прочному миру на Украине… Она призвала Китай активизировать усилия для обеспечения важного вклада в мирный процесс", - говорится в документе.
Ранее глава Еврокомиссии неоднократно призывала к наращиванию военной помощи Украине со стороны ЕС, особенно, на фоне снижения потоков такой помощи со стороны США.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Глава МИД КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Ван И высказался о процессе урегулирования на Украине
18 марта, 18:16
 
В миреУкраинаКитайРоссияВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенЛи ЦянЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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