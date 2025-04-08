https://ria.ru/20250408/koreja-2009982637.html

Южная Корея будет добиваться снижения пошлин, введенных США

Южная Корея будет добиваться снижения пошлин, введенных США - РИА Новости, 08.04.2025

Южная Корея будет добиваться снижения пошлин, введенных США

Южная Корея будет последовательно добиваться снижения новых таможенных пошлин США, которые планирует ввести администрация Дональда Трампа, заявил вице-премьер и РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:53:00+03:00

2025-04-08T11:53:00+03:00

2025-04-08T11:53:00+03:00

южная корея

сша

сеул

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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СЕУЛ, 8 апр - РИА Новости. Южная Корея будет последовательно добиваться снижения новых таможенных пошлин США, которые планирует ввести администрация Дональда Трампа, заявил вице-премьер и министр планирования и финансов страны Чхве Сан Мок. "Вице-премьер Чхве отметил, что (правительство Южной Кореи - ред.) планирует благодаря визиту в США главы управления по торговым переговорам в деталях прояснить позицию американской стороны и ее последующие планы, а также будет последовательно проводить консультации с американской стороной для снижения 25%-ных таможенных пошлин в отношении нашей (страны - ред.)", - приводит министерство планирования и финансов слова вице-премьера на встрече с членами экспертного совета по внешнеэкономической деятельности. Чхве Сан Мок сообщил, что ответные меры Южной Кореи будут, скорее всего, не одномоментными, а растянутыми во времени, и Сеул будет разрабатывать оптимальную стратегию переговоров с Вашингтоном с учетом того, как на новые американские пошлины будут реагировать другие страны. По словам вице-премьера, в течение этой недели южнокорейские власти представят планы поддержки автомобильной промышленности, которая, как ожидается, подвергнется наибольшему негативному влиянию, а также быстро подготовит меры поддержки малого и среднего бизнеса в других подверженных отраслях. Ожидается, что это должно помощь бизнесу "перенести этот тяжелый период". Однако Южная Корея также планирует использовать изменения в торговой политике США как возможность для фундаментальных преобразований в южнокорейской экономике. Для этого планируется создать новый Фонд передовых стратегических индустрий объемом в 50 триллионов вон (около 33,8 миллиарда долларов США), задачей которого станет полномасштабная поддержка стремительно развивающихся отраслей микроэлектроники, аккумуляторов, биотехнологий, искусственного интеллекта и робототехники.

https://ria.ru/20250403/koreja-2009019322.html

южная корея

сша

сеул

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южная корея, сша, сеул, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире