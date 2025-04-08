Южная Корея будет добиваться снижения пошлин, введенных США
Вице-премьер Чхве Сан Мок: Южная Корея будет добиваться снижения пошлин США
Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 апр - РИА Новости. Южная Корея будет последовательно добиваться снижения новых таможенных пошлин США, которые планирует ввести администрация Дональда Трампа, заявил вице-премьер и министр планирования и финансов страны Чхве Сан Мок.
"Вице-премьер Чхве отметил, что (правительство Южной Кореи - ред.) планирует благодаря визиту в США главы управления по торговым переговорам в деталях прояснить позицию американской стороны и ее последующие планы, а также будет последовательно проводить консультации с американской стороной для снижения 25%-ных таможенных пошлин в отношении нашей (страны - ред.)", - приводит министерство планирования и финансов слова вице-премьера на встрече с членами экспертного совета по внешнеэкономической деятельности.
Чхве Сан Мок сообщил, что ответные меры Южной Кореи будут, скорее всего, не одномоментными, а растянутыми во времени, и Сеул будет разрабатывать оптимальную стратегию переговоров с Вашингтоном с учетом того, как на новые американские пошлины будут реагировать другие страны.
По словам вице-премьера, в течение этой недели южнокорейские власти представят планы поддержки автомобильной промышленности, которая, как ожидается, подвергнется наибольшему негативному влиянию, а также быстро подготовит меры поддержки малого и среднего бизнеса в других подверженных отраслях. Ожидается, что это должно помощь бизнесу "перенести этот тяжелый период".
Однако Южная Корея также планирует использовать изменения в торговой политике США как возможность для фундаментальных преобразований в южнокорейской экономике. Для этого планируется создать новый Фонд передовых стратегических индустрий объемом в 50 триллионов вон (около 33,8 миллиарда долларов США), задачей которого станет полномасштабная поддержка стремительно развивающихся отраслей микроэлектроники, аккумуляторов, биотехнологий, искусственного интеллекта и робототехники.
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