https://ria.ru/20250408/kazakhstan-2010034533.html

В Астане 3 и 5 мая проведут генеральную тренировку парада Победы

В Астане 3 и 5 мая проведут генеральную тренировку парада Победы - РИА Новости, 08.04.2025

В Астане 3 и 5 мая проведут генеральную тренировку парада Победы

Генеральная тренировка парада к 80-летию Победы пройдет в Астане 3 и 5 мая на главной площади столицы Казахстана, сообщает служба центральных коммуникаций при... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:42:00+03:00

2025-04-08T14:42:00+03:00

2025-04-08T14:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

астана

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 8 апр - РИА Новости. Генеральная тренировка парада к 80-летию Победы пройдет в Астане 3 и 5 мая на главной площади столицы Казахстана, сообщает служба центральных коммуникаций при президенте республики в Telegram-канале. "Генеральная тренировка военного парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет 3 и 5 мая на главной площади столицы. А пока ведется подготовка пеших расчетов, механизированной колонны", - говорится в сообщении. Ранее министерство обороны Казахстана сообщило, что в этом году в параде примут участие 24 расчета. В общей сложности на площади в Астане соберется более 4 тысяч участников, среди которых более 200 женщин-военнослужащих. Механизированную колонну представят 300 единиц боевой, специальной и исторической техники. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов. В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года.

https://ria.ru/20250408/kazakhstan-2009950754.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, астана, казахстан, касым-жомарт токаев