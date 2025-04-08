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В Астане 3 и 5 мая проведут генеральную тренировку парада Победы - РИА Новости, 08.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:42 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/kazakhstan-2010034533.html
В Астане 3 и 5 мая проведут генеральную тренировку парада Победы
В Астане 3 и 5 мая проведут генеральную тренировку парада Победы - РИА Новости, 08.04.2025
В Астане 3 и 5 мая проведут генеральную тренировку парада Победы
Генеральная тренировка парада к 80-летию Победы пройдет в Астане 3 и 5 мая на главной площади столицы Казахстана, сообщает служба центральных коммуникаций при... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:42:00+03:00
2025-04-08T14:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
астана
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 8 апр - РИА Новости. Генеральная тренировка парада к 80-летию Победы пройдет в Астане 3 и 5 мая на главной площади столицы Казахстана, сообщает служба центральных коммуникаций при президенте республики в Telegram-канале. "Генеральная тренировка военного парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет 3 и 5 мая на главной площади столицы. А пока ведется подготовка пеших расчетов, механизированной колонны", - говорится в сообщении. Ранее министерство обороны Казахстана сообщило, что в этом году в параде примут участие 24 расчета. В общей сложности на площади в Астане соберется более 4 тысяч участников, среди которых более 200 женщин-военнослужащих. Механизированную колонну представят 300 единиц боевой, специальной и исторической техники. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов. В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года.
https://ria.ru/20250408/kazakhstan-2009950754.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, астана, казахстан, касым-жомарт токаев
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Астана, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
В Астане 3 и 5 мая проведут генеральную тренировку парада Победы

В Астане 3 и 5 мая проведут генеральную тренировку парада к 80-летию Победы

© Фото : Саламат АязбайВоенный парад, посвященный 70-летию Победы в ВОВ, в Астане
Военный парад, посвященный 70-летию Победы в ВОВ, в Астане - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Саламат Аязбай
Военный парад, посвященный 70-летию Победы в ВОВ, в Астане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 8 апр - РИА Новости. Генеральная тренировка парада к 80-летию Победы пройдет в Астане 3 и 5 мая на главной площади столицы Казахстана, сообщает служба центральных коммуникаций при президенте республики в Telegram-канале.
"Генеральная тренировка военного парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет 3 и 5 мая на главной площади столицы. А пока ведется подготовка пеших расчетов, механизированной колонны", - говорится в сообщении.
Казахстанские военнослужащие во время мероприятия с посещением могил героев Великой Отечественной войны в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Вчера, 09:27
Ранее министерство обороны Казахстана сообщило, что в этом году в параде примут участие 24 расчета. В общей сложности на площади в Астане соберется более 4 тысяч участников, среди которых более 200 женщин-военнослужащих. Механизированную колонну представят 300 единиц боевой, специальной и исторической техники. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов.
В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреАстанаКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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