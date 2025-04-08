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Набиуллина рассказала, из-за чего четыре года переживает ЦБ - РИА Новости, 08.04.2025
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10:53 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/inflyatsiya-2009966349.html
Набиуллина рассказала, из-за чего четыре года переживает ЦБ
Набиуллина рассказала, из-за чего четыре года переживает ЦБ - РИА Новости, 08.04.2025
Набиуллина рассказала, из-за чего четыре года переживает ЦБ
Банк России "очень переживает", что инфляция уже четыре года держится выше целевого уровня в 4% в год, следует из слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:53:00+03:00
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экономика
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
кпрф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России "очень переживает", что инфляция уже четыре года держится выше целевого уровня в 4% в год, следует из слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. "Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей", - сказала она, выступая в Госдуме на заседании фракции КПРФ. Набиуллина подчеркнула, что главное, чтобы инфляция не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений и напомнила о важности низкого уровня инфляции для экономики РФ. "Низкая инфляция дает низкие ставки для "длинных" кредитов, которые так важны экономике", - подчеркнула глава регулятора.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, кпрф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, КПРФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала, из-за чего четыре года переживает ЦБ

Набиуллина: ЦБ переживает из-за превышающей целевой уровень в 4% в год инфляции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России "очень переживает", что инфляция уже четыре года держится выше целевого уровня в 4% в год, следует из слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
«
"Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей", - сказала она, выступая в Госдуме на заседании фракции КПРФ.
Набиуллина подчеркнула, что главное, чтобы инфляция не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений и напомнила о важности низкого уровня инфляции для экономики РФ.
"Низкая инфляция дает низкие ставки для "длинных" кредитов, которые так важны экономике", - подчеркнула глава регулятора.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаГосдума РФКПРФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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