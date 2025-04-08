https://ria.ru/20250408/inflyatsiya-2009966349.html

Набиуллина рассказала, из-за чего четыре года переживает ЦБ

Набиуллина рассказала, из-за чего четыре года переживает ЦБ - РИА Новости, 08.04.2025

Набиуллина рассказала, из-за чего четыре года переживает ЦБ

Банк России "очень переживает", что инфляция уже четыре года держится выше целевого уровня в 4% в год, следует из слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:53:00+03:00

2025-04-08T10:53:00+03:00

2025-04-08T10:53:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

госдума рф

кпрф

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366832_781:0:3071:1288_1920x0_80_0_0_12e441c5c06085141c9f8050e617c776.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России "очень переживает", что инфляция уже четыре года держится выше целевого уровня в 4% в год, следует из слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. "Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей", - сказала она, выступая в Госдуме на заседании фракции КПРФ. Набиуллина подчеркнула, что главное, чтобы инфляция не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений и напомнила о важности низкого уровня инфляции для экономики РФ. "Низкая инфляция дает низкие ставки для "длинных" кредитов, которые так важны экономике", - подчеркнула глава регулятора.

https://ria.ru/20250214/nabiullina-1999415687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, кпрф, центральный банк рф (цб рф)