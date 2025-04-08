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Госдума приняла проект о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию - РИА Новости, 08.04.2025
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16:19 08.04.2025 (обновлено: 16:20 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/gosduma-2010054807.html
Госдума приняла проект о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию
Госдума приняла проект о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию - РИА Новости, 08.04.2025
Госдума приняла проект о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию
Госдума приняла во втором чтении законопроект о переносе на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:19:00+03:00
2025-04-08T16:20:00+03:00
россия
калининградская область
москва
сергей алтухов
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общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о переносе на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на постоянной основе, за исключением стран ЕАЭС. Первоначальная редакция предполагала, что с 1 марта 2026 года маркировка ввозимой алкогольной продукции будет осуществляться на постоянной основе только на территории России. В рамках второго чтения она была уточнена. "Законопроектом предлагается закрепить это право маркировки федеральными специальными марками на таможенных складах нашей страны на постоянной основе. Ко второму чтению… мы получили ряд обращений от коллег из стран ЕАЭС, которые просили оставить маркировку произведенной в странах ЕАЭС алкогольной продукции на территории их государств. Соответствующие поправки были учтены и предложены сейчас ко второму чтению", - сообщил на заседании Госдумы зампред профильного комитета по экономической политике Сергей Алтухов. Таким образом, для алкогольной продукции, производимой в странах ЕАЭС, сохраняется прежний порядок маркировки. Федеральные специальные марки будет наноситься на эту продукцию в странах ЕАЭС до ее ввоза в Россию. Что касается алкоголя, произведенного в странах вне ЕАЭС, то законопроект до 28 февраля 2026 года включительно допускает его маркировку ФСМ в местах его производства и ввоз такой продукции в Россию. При этом правительство РФ будет вправе утвердить перечень иностранных производителей алкоголя, маркировка которого и после этой даты продолжит осуществляться в местах его производства, а также предельные объемы его ввоза. Кроме того, с 1 сентября текущего года кабмин сможет устанавливать требования к местам маркировки ФСМ ввезенного в страну алкоголя и особенности его перемещения от госграницы до мест маркировки. Сейчас маркировка алкоголя должна осуществляться до его ввоза в Россию. Но c 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимой алкогольной продукции на таможенных складах на территориях отдельных субъектов РФ. Первоначально эксперимент проводился на территории Калининградской области. Позже он был распространен на Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Татарстан. ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ Согласно действующему законодательству, изъятые или конфискованные незаконно произведенные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также использованные для их производства полуфабрикаты, сырье, оборудование, тара, этикетки и т.д., которые хранятся на складах уполномоченной организации (АО "Росспиртпром") более трех лет, должны быть уничтожены или утилизированы до 1 июня 2025 года. В рамках поддержанных депутатами поправок этот срок продлевается до 1 сентября 2027 года. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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россия, калининградская область, москва, сергей алтухов, евразийский экономический союз, госдума рф, росспиртпром, общество, экономика
Россия, Калининградская область, Москва, Сергей Алтухов, Евразийский экономический союз, Госдума РФ, Росспиртпром, Общество, Экономика
Госдума приняла проект о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию

ГД приняла во II чтении проект о переносе маркировки импортного алкоголя в РФ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о переносе на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на постоянной основе, за исключением стран ЕАЭС.
Первоначальная редакция предполагала, что с 1 марта 2026 года маркировка ввозимой алкогольной продукции будет осуществляться на постоянной основе только на территории России. В рамках второго чтения она была уточнена.
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"Законопроектом предлагается закрепить это право маркировки федеральными специальными марками на таможенных складах нашей страны на постоянной основе. Ко второму чтению… мы получили ряд обращений от коллег из стран ЕАЭС, которые просили оставить маркировку произведенной в странах ЕАЭС алкогольной продукции на территории их государств. Соответствующие поправки были учтены и предложены сейчас ко второму чтению", - сообщил на заседании Госдумы зампред профильного комитета по экономической политике Сергей Алтухов.
Таким образом, для алкогольной продукции, производимой в странах ЕАЭС, сохраняется прежний порядок маркировки. Федеральные специальные марки будет наноситься на эту продукцию в странах ЕАЭС до ее ввоза в Россию.
Что касается алкоголя, произведенного в странах вне ЕАЭС, то законопроект до 28 февраля 2026 года включительно допускает его маркировку ФСМ в местах его производства и ввоз такой продукции в Россию.
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При этом правительство РФ будет вправе утвердить перечень иностранных производителей алкоголя, маркировка которого и после этой даты продолжит осуществляться в местах его производства, а также предельные объемы его ввоза. Кроме того, с 1 сентября текущего года кабмин сможет устанавливать требования к местам маркировки ФСМ ввезенного в страну алкоголя и особенности его перемещения от госграницы до мест маркировки.
Сейчас маркировка алкоголя должна осуществляться до его ввоза в Россию. Но c 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимой алкогольной продукции на таможенных складах на территориях отдельных субъектов РФ. Первоначально эксперимент проводился на территории Калининградской области. Позже он был распространен на Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Татарстан.
ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Согласно действующему законодательству, изъятые или конфискованные незаконно произведенные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также использованные для их производства полуфабрикаты, сырье, оборудование, тара, этикетки и т.д., которые хранятся на складах уполномоченной организации (АО "Росспиртпром") более трех лет, должны быть уничтожены или утилизированы до 1 июня 2025 года. В рамках поддержанных депутатами поправок этот срок продлевается до 1 сентября 2027 года.
Закон должен вступить в силу с 1 июня 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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