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Госдума приняла закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ
Госдума приняла закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ - РИА Новости, 08.04.2025
Госдума приняла закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ лишь на схожую специальность. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:15:00+03:00
2025-04-08T15:15:00+03:00
2025-04-08T15:57:00+03:00
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вячеслав володин
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ лишь на схожую специальность. В настоящее время, согласно действующему законодательству, университет вправе принимать выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует профиль абитуриента будущему направлению подготовки или нет. Законом предлагается позволить абитуриентам со средним профессиональным образованием поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают. Председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что будет правильно, если такие льготы будут предоставляться только при поступлении в вуз по профилю.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума приняла закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ
ГД приняла закон о приеме в вуз из колледжа без ЕГЭ лишь на схожую специальность