https://ria.ru/20250408/gosduma-2010023001.html

Госдума приняла закон о заочных судах за преступления против безопасности

Госдума приняла закон о заочных судах за преступления против безопасности - РИА Новости, 08.04.2025

Госдума приняла закон о заочных судах за преступления против безопасности

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о судебных разбирательствах без участия подсудимого за совершение ряда... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:03:00+03:00

2025-04-08T14:03:00+03:00

2025-04-08T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о судебных разбирательствах без участия подсудимого за совершение ряда преступлений против безопасности России из-за рубежа. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций. Всего среди авторов около 400 парламентариев. Изменения предлагается внести в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса. Законопроектом предлагается допустить проведение судебного разбирательства без участия подсудимого – лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние. Проектируемая норма коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие. "Вмешательство во внутренние дела России на протяжении нескольких столетий - доказанный исторический факт и непрекращающаяся политика многих государств. Во все времена Россия защищала свои границы и отстаивала ценности, сформированные нашим многонациональным народом. В год 80-летия Великой Победы и всегда наша задача - защищать наш суверенитет, защищать правду, продолжать дело тех, кто защитил мир от нацизма. И тех, кто защищает его сегодня", - пояснила ранее Яровая. По ее словам, по 20 видам преступлений устанавливается возможность вынесения приговора и в тех случаях, когда любые лица их совершившие, находятся за рубежом или сбежали за рубеж, и предусматривается возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого. "С 2020 года следственным органами возбуждено более 160 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения памятников советским воинам в 15 государствах Европы. По данным уголовным делам проходят более 250 иностранных граждан, в отношении которых не было бы перспективы вынесения приговора", - отмечала вице-спикер Госдумы.

https://ria.ru/20250408/zakon-2010019248.html

https://ria.ru/20250408/inoagenty-2010015850.html

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россия, европа, ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, кпрф, безопасность