https://ria.ru/20250408/gosduma-2009976549.html

В ГД выступили с новым предложением по тестированию для детей мигрантов

В ГД выступили с новым предложением по тестированию для детей мигрантов - РИА Новости, 08.04.2025

В ГД выступили с новым предложением по тестированию для детей мигрантов

Необходимо ограничить число попыток для детей мигрантов, которые проходят тестирование на знание русского языка для приема в школы, заявил депутат Госдумы... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:36:00+03:00

2025-04-08T11:36:00+03:00

2025-04-08T12:15:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

владимир путин

госдума рф

лдпр

социальный навигатор

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Необходимо ограничить число попыток для детей мигрантов, которые проходят тестирование на знание русского языка для приема в школы, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня"."Мы ввели обязательное тестирование (детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы. — Прим. ред.). Но на этом не надо останавливаться. Если ребенок с первого раза не сдал, то он сдает через какое-то время. Но надо дать предельное количество раз, после чего (ребенок. — Прим. ред.) не допускается до наших образовательных учреждений", — сказал парламентарий.Дети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.Для успешного прохождения тестирования необходимо получить оценку "удовлетворительно". В случае неуспешной сдачи ребенку предложат пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца.Кроме того, прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения в России.

https://ria.ru/20250402/ldpr-2008920433.html

https://ria.ru/20250402/migranty-2008805220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, ярослав нилов, владимир путин, госдума рф, лдпр, социальный навигатор, сн_образование