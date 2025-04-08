Рейтинг@Mail.ru
В ГД выступили с новым предложением по тестированию для детей мигрантов - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 08.04.2025 (обновлено: 12:15 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/gosduma-2009976549.html
В ГД выступили с новым предложением по тестированию для детей мигрантов
В ГД выступили с новым предложением по тестированию для детей мигрантов - РИА Новости, 08.04.2025
В ГД выступили с новым предложением по тестированию для детей мигрантов
Необходимо ограничить число попыток для детей мигрантов, которые проходят тестирование на знание русского языка для приема в школы, заявил депутат Госдумы... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:36:00+03:00
2025-04-08T12:15:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
владимир путин
госдума рф
лдпр
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579710639_785:632:3014:1886_1920x0_80_0_0_1e0400560fdaea14000362b7d685386c.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Необходимо ограничить число попыток для детей мигрантов, которые проходят тестирование на знание русского языка для приема в школы, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня"."Мы ввели обязательное тестирование (детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы. — Прим. ред.). Но на этом не надо останавливаться. Если ребенок с первого раза не сдал, то он сдает через какое-то время. Но надо дать предельное количество раз, после чего (ребенок. — Прим. ред.) не допускается до наших образовательных учреждений", — сказал парламентарий.Дети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.Для успешного прохождения тестирования необходимо получить оценку "удовлетворительно". В случае неуспешной сдачи ребенку предложат пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца.Кроме того, прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения в России.
https://ria.ru/20250402/ldpr-2008920433.html
https://ria.ru/20250402/migranty-2008805220.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579710639_932:386:2933:1886_1920x0_80_0_0_77b285ae65ec48047af73f2def7cfff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, владимир путин, госдума рф, лдпр, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Владимир Путин, Госдума РФ, ЛДПР, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД выступили с новым предложением по тестированию для детей мигрантов

Депутат Нилов призвал ограничить число попыток для тестирования детей мигрантов

© РИА Новости / Илья ПиталевУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Урок русского языка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Необходимо ограничить число попыток для детей мигрантов, которые проходят тестирование на знание русского языка для приема в школы, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
"Мы ввели обязательное тестирование (детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы. — Прим. ред.). Но на этом не надо останавливаться. Если ребенок с первого раза не сдал, то он сдает через какое-то время. Но надо дать предельное количество раз, после чего (ребенок. — Прим. ред.) не допускается до наших образовательных учреждений", — сказал парламентарий.
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
ЛДПР будет следить за тестированием детей мигрантов по русскому языку
2 апреля, 15:46
Дети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Для успешного прохождения тестирования необходимо получить оценку "удовлетворительно". В случае неуспешной сдачи ребенку предложат пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца.
Кроме того, прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения в России.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Володин раскрыл детали о тесте для детей мигрантов
2 апреля, 08:07
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловВладимир ПутинГосдума РФЛДПРСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала