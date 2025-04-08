https://ria.ru/20250408/germaniya-2009824004.html

Германию возглавит Грета Тунберг. Осталось убрать Трампа

Германию возглавит Грета Тунберг. Осталось убрать Трампа - РИА Новости, 08.04.2025

Германию возглавит Грета Тунберг. Осталось убрать Трампа

В минувшие выходные американцы вышли на улицы протестовать против торговой политики своего президента Дональда Трампа. Тарифная война, начатая администрацией... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:00:00+03:00

2025-04-08T08:00:00+03:00

2025-04-08T08:02:00+03:00

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В минувшие выходные американцы вышли на улицы протестовать против торговой политики своего президента Дональда Трампа. Тарифная война, начатая администрацией США против большей части мира, ведет к росту внутренних цен, а инфляция огорчает американцев больше всех остальных проблем, если верить опросам социологов.Но и в том случае, если социологи не врут, это восстание масс — часть более широких процессов. Силы, как будто дремавшие нескольких месяцев, одновременно проснулись и дали Трампу бой — теперь на него посыплются удары сразу с нескольких сторон. Демократическая партия, либеральная интеллигенция, "вашингтонское болото", глобалистская элита, канадское правительство, Урсула фон дер Ляйен и прочая, и прочая — все выступят единым фронтом, потому что вчера было рано, а завтра будет поздно.Трамп сам дал антитрамповской коалиции сигнал к наступлению, когда начал ту самую тарифную войну, как будто бы всем назло. Экономические власти США даже не отрицают грядущего ускорения инфляции. Биржевые индексы уже обнулили все свои достижения при Трампе и устремились к болезненным показателям его предшественника.За несколько дней до этого социологические службы зафиксировали у Трампа падение рейтинга и рекордно низкий показатель популярности в 43%. Джо Байден в первый год президентства ниже 45% в опросах не набирал, а ведь он — Байден.Таким образом, "медовый месяц" между Трампом и его народом официально завершен — и завершен досрочно. Первые стрелы должны были полететь в президента в начале мая, когда у Трампа истечет стодневный срок пребывания в должности. В американской политической традиции в первые сто дней иногда действует что-то вроде киплингского "водяного перемирия", когда победители празднуют, а побежденные зализывают раны. Но на этот раз победитель в лице Трампа, как говорят боксеры, слишком удачно открылся, более того, заранее предупредил о своей тактике боя.У Трампа анонсировали и начало тарифной войны, и ее последствия: придется, мол, немного потерпеть и еще чуть-чуть затянуть пояса, чтобы потом заключить "превосходную сделку". Все, что оставалась делать врагам нынешнего президента, — это готовиться. Судя по количеству людей, выведенных на улицы, они и готовились, а "спячка" оппозиции была всего лишь иллюзией.В защиту Трампа можно сказать, что он представляет собой крайне редкий для нынешнего Запада тип политиков, к которым многие взывают, но, как видно по ситуации, не умеют их ценить: эти политики стараются выполнить свои предвыборные обещания. Не в смысле — выполняют, но пытаются выполнить, несмотря ни на что.Трамп старается настолько сильно, что порой превращается в персонажа трагикомического. Например, в 2015 году он обещал не только построить стену на границе с Мексикой, но и добиться того, чтобы мексиканцы оплатили строительство. Как выяснилось впоследствии, став президентом, он действительно добивался от Мехико устных обещаний инвестировать в стену. Ни денег, ни обещаний ему, конечно, не дали, но он ведь правда попытался.Вот и теперь: Трамп обещал ввести тарифы против остального мира — Трамп ввел тарифы. А кто в такое не верил, поскольку это "даже для Трампа слишком", плохо его знают: обещания для него всегда стоили дороже денег. Он ведь и мексиканцам готов был приплатить — лишь бы заявили, что поддержат проект со стеной.Сейчас это, впрочем, уже неважно. Важно другое. Лидер, который, во-первых, выполняет обещания перед избирателями, а во-вторых, дает такие обещания, как Трамп, — для западной элиты абсолютно неприемлем. Трамп ведь, помимо прочего, пообещал этой элите многие горести. А то, что издержки от выполнения своих обещаний нынешнего президента США не интересуют, доказала ситуация с тарифами. Другой бы поостерегся, а Трамп не такой.Соросу, Урсуле и другим глобалистам по обе стороны Атлантики гораздо проще и привычнее работать с политиками иного типа: теми, кто народу ради власти наврет, но сделает всегда так, как нужно мировой жабе.К идеалу в этом смысле близок будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он все свои обещания перед избирателями нарушил на следующий же день после победных для себя выборов, проявив неожиданную для такого скучного человека наглость.Для того чтобы убедить другие партии ослабить "долговой тормоз" и взять многомиллиардный заем на перевооружение армии, лидер немецких консерваторов пожертвовал всеми лозунгами своей предвыборной программы. При нем Германия будет делать то же, что делала при предыдущем леволиберальном правительстве: отказываться от бензиновых двигателей, привлекать мигрантов, конфликтовать с Россией, терять промышленность и противостоять глобальному потеплению.В принципе, нет никакой разницы, кто станет канцлером Германии — Фридрих Мерц или Грета Тунберг. Только Грета Тунберг честнее, она — как Трамп: делает то, что обещает. А Мерц поступает так, как обещает поступать Грета Тунберг, но перед немцами пытается казаться вменяемым лидером.Некоторые немцы это понимают. Социологи зафиксировали одновременное падение рейтингов партии Мерца и рост популярности оппозиционной "Альтернативы для Германии", часть идей которой консерваторы позаимствовали чисто для выборов. В итоге показатели двух сил впервые в истории сравнялись. То есть партия, которую бывший президент ФРГ Кристиан Вульф назвал нацистской, нравится избирателям в той же мере, что партия самого Вульфа, Мерца и других представителей немецкой элиты.Но это не потому, что рядовые немцы опять стали нацистами. Просто немецкая элита в их отношении окончательно обнаглела, что и показало коалиционное соглашение о займе.Примечательно, что хвалят Мерца и ругают Трампа примерно одни и те же люди в одних и тех же СМИ. Немец с рейтингом в 24% для них — будущий лидер свободного мира, который не испугался Трампа, России и "последствий от своих решений". А американец с рейтингом в 43% — диктатор, который пошел против своего народа, а народ не выдержал и восстал.Немецкий народ, что характерно, тоже восстал: митинговал все выходные, но не против элиты, которая его обманула, а против Трампа и его тарифов, что лишний раз подтверждает скоординированность мировой атаки на Белый дом на огромном пространстве от Нью-Йорка до Герлица.Инстинктивная реакция в таких обстоятельствах — пожелать Трампу удачи, слишком уж неприятные у него враги. Смущает одно: он ведь не только тарифы против Европы пообещал ввести, но и санкции против России, если не будет реализована его скороспелая инициатива о перемирии к Пасхе.Ссориться с Россией ему сейчас невыгодно: начало восстановления нормальных, рабочих отношений с Москвой — одно из всего лишь двух достижений Трампа в его первые сто дней, наряду с чисткой бюрократии руками Илона Маска.Однако нынешний президент США делает не то, что выгодно, а то, что он успел пообещать, — и не особенно считается при этом с риском негативных для себя последствий.

https://ria.ru/20250406/tramp-2009592260.html

https://ria.ru/20250406/ustupki-2009619839.html

https://ria.ru/20250407/rossiya-2009649133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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аналитика, в мире, сша, дональд трамп, грета тунберг