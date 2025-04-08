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Умерла одна из первооткрывателей кометы Чурюмова–Герасименко

Умерла одна из первооткрывателей кометы Чурюмова–Герасименко - РИА Новости, 08.04.2025

Умерла одна из первооткрывателей кометы Чурюмова–Герасименко

В Таджикистане скончалась выдающийся астроном Светлана Герасименко, ей было 80 лет, сообщил Институт астрофизики Национальной академии наук страны. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:58:00+03:00

2025-04-08T16:58:00+03:00

2025-04-08T16:58:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 8 апр - РИА Новости. В Таджикистане скончалась выдающийся астроном Светлана Герасименко, ей было 80 лет, сообщил Институт астрофизики Национальной академии наук страны. "Сегодня на 81-м году жизни скончалась одна из выдающихся фигур в истории советской и таджикской астрономии, первооткрыватель кометы Чурюмова–Герасименко – Светлана Герасименко. Утрата такого высококлассного специалиста является тяжелым ударом для науки Таджикистана и особенно для отечественной астрономии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице института в соцсети Facebook*. Светлана Герасименко родилась в 1945 году в поселке Барышевка Киевской области в семье учителей. В 1968 году окончила кафедру астрономии Киевского университета, впоследствии поступила в аспирантуру. В ночь на 12 сентября 1969 года вместе с Климом Чурюмовым, сотрудником Главной астрономической обсерватории НАН Украины, в Алма-Ате наблюдала комету Комас-Сола. В процессе наблюдения ученые сделали фото, на котором оказалась еще одна комета, получившая название по именам первооткрывателей. В 1973 году по приглашению Института астрофизики Таджикистана Герасименко переехала в Душанбе. Работала научной сотрудницей института, проводила наблюдения и изучение комет. Именем Герасименко назван также астероид (3945), открытый в 1982 году Николаем Черныхом. Второго марта 2004 года Герасименко вместе с Чурюмовым присутствовала на космодроме "Куру" во Французской Гвиане при запуске европейского межпланетного зонда "Розетта", отправившегося к комете, названной их именем. В 2017 году Герасименко была удостоена государственной премии Таджикистана имени Абуали ибн Сино (Авиценны).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, таджикистан, россия, киевская область, клим чурюмов, светлана герасименко (астроном)