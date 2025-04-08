https://ria.ru/20250408/ekspert-2009978583.html

Эксперт оценил вероятность конфликта между Израилем и Ираном

Эксперт оценил вероятность конфликта между Израилем и Ираном - РИА Новости, 08.04.2025

Эксперт оценил вероятность конфликта между Израилем и Ираном

Вашингтон в случае неудачи в переговорах с Тегераном может включиться в потенциальный конфликт между Израилем и Ираном, если в Тегеране решат атаковать... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:40:00+03:00

2025-04-08T11:40:00+03:00

2025-04-08T11:40:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

сша

дональд трамп

али хаменеи

российская академия наук

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148749/94/1487499412_0:0:1679:944_1920x0_80_0_0_60c6c3020f5dee817209e513b5ab53fd.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вашингтон в случае неудачи в переговорах с Тегераном может включиться в потенциальный конфликт между Израилем и Ираном, если в Тегеране решат атаковать израильскую территорию, выразил мнение в беседес РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Здесь может быть не очень хороший сценарий для Ирана. Израиль может нанести вот эти превентивные удары по ядерной инфраструктуре, а после этих ударов может ответить и Иран. И вот в условиях этого ответа может возникнуть угроза существования израильского государства. И в этих условиях соответственно велика вероятность подключения США в этот конфликт", - считает он. По мнению эксперта, сегодня риски такого сценария увеличиваются, потому что команда Трампа, часть американского эстеблишмента и руководство Израиля полагают, что Тегерану остался считанный миг до получения ядерного оружия. "И вот если оно (иранское государство - ред.) получит ядерное оружие, вот уже так просто с Ираном, с помощью силы, уже как бы не поговорить. Уже надо будет считаться с Ираном", - отметил Блохин. Он выразил мнение, что из-за близости точек зрения и дружеских отношений Трампа и Нетаньяху худший сценарий переговоров Вашингтона и Тегерана может реализоваться, а американская бюрократия и номенклатура поддержит развитие этого сценария. "Израиль при Байдене пытался уже атаковать Иран и был на пороге начала таких действий, но Байден, оказывал на Израиль давление. Он демонстрировал, что Соединенные Штаты не подключатся к этой авантюре. Вот, сегодня, вот исходя из этих реалий, ситуация кардинально поменялась. Не то, что США не подключатся, они будут рады подключиться как раз, поддержать своего главного союзника, Израиль", - заключил эксперт. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, отмечая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. Представители исполнительной власти Ирана, несмотря на призывы ряда депутатов обрести средства ядерного сдерживания, заявляли, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие. Также 18 октября 2025 год истекает срок действия СВПД, формально регулирующего ядерную программу Ирана, хотя фактически Иран отказался от выполнения части положений сделки из-за выхода США из нее. Страны-члены сделки уже заявляли о своих опасениях в связи с перспективами окончания соглашения и отсутствия нового. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, направленному в начале марта, установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. При этом прямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном не было. Более того, Иран отверг такую идею, заявив о готовности обсуждать проблематику через посредников. В МИД Ирана отмечали, что если США дадут согласие на этот вариант, то посредником в переговорах выступит Оман, который уже имел опыт медиатора в ирано-американском диалоге. Тегеран также ожидает от США создания атмосферы доверия за счет отмены американских санкций против Ирана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250408/subianto-2009945628.html

https://ria.ru/20250407/tramp-2009915289.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008992710.html

иран

тегеран (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, али хаменеи, российская академия наук, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде